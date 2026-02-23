El temps de dimarts: jornada assolellada i primaveral

Aquest dimarts farà sol i hi haurà cel serè. En la línia d'aquest dilluns i dels darrers dies, s'espera que gairebé no hi hagi núvols i que les temperatures siguin típiques d'un dia primaveral. Poden aparèixer, això sí, alguns estrats baixos en alguns punts de Catalunya que aniran apareixent i desapareixent a mesura que avanci la jornada.
Segons la previsió del Servei Metereològic de Catalunya (Meteocat), la tendència per a aquest dimarts és que faci sol. El dia començarà amb estrats baixos a la depressió central i també a interior i als dos extrems del litoral, que marxaran al llarg del dia. De cara al vespre, el cel també es podria ennuvolir una mica al litoral nord del país. La previsó general, però, és que es mantingui el bon temps.
La temperatura continuarà pujant i s'espera que pugui superar els 22 o els 23 graus a bona part del litoral. Aquest dimarts, Barcelona començarà el dia amb uns 12 graus de mínima que s'estiraran fins als 20 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 3 graus de mínima que arribaran als 21 de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 6 graus que pujarà fins als 18 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 8 graus que creixeran fins als 18 °C a la tarda.
A mitjà termini
A mesura que avanci la setmana, s'espera que l'ambient continuï sent primaveral, si bé apareixeran alguns núvols als dos extrems del país que faran que la temperatura sigui lleugerament més baixa. De cara a divendres, els núvols podrien aparèixer en més punts del litoral, però majoritàriament els dies seran assolellats.