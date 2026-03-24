El temps de dimecres: el Meteocat emet avisos per vent a 13 comarques

Aquest dimecres 25 de març es preveu un dia amb temperatura estable però marcat per les ventades. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el pla Ventcat per la previsió de fort vent a partir de la 13 del migdia al sud del país, i que serà especialment intens a partir del vespre i fins al matí de dijous. El Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp són les tres comarques on més fort bufarà el vent i, per tant, on més afectacions hi pot haver.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) també ha avisat de risc de 2 sobre 6 per vent a les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà. En general, ja a primera hora, el vent bufarà de terral al litoral i serà fluix i variable a l'interior, i amb el pas de les hores s'imposarà el vent de component sud i est al quadrant nord-est, el component sud a la resta del litoral, i el component oest a la resta del territori.
Bufarà entre fluix i moderat amb cops forts. A partir del vespre entrarà vent de component nord al Pirineu i a l'Empordà, i de mestral al terç sud, entre fluix i moderat amb cops forts en general, i localment alguns de molt forts a ponent i terç sud i Alt Empordà.
Avís per estat de la mar
El Meteocat també ha advertit de la situació de perill per estat de la mar a les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, amb possibilitat d'onades de més de 2,5 metres.
Temperatures estables i precipitacions febles
A banda de les ventades, es preveu una temperatura mínima semblant a la de dilluns, si bé a cotes altes del Pirineu baixarà al llarg de la tarda i els valors mínims de la jornada s'assoliran al final del dia. Per la seva banda, la temperatura màxima pujarà entre lleugerament i moderadament. A Barcelona, la jornada començarà amb una mínima de 12 graus i s'enfilarà fins als 20 a la tarda. A Girona, es passarà dels 4 graus de mínima a una màxima que podria tocar els 19. A Lleida, el matí encara serà fresc amb 3 graus, però el sol farà que el mercuri arribi als 22 graus. I a Tarragona, el dia arrancarà amb 9 graus i se situarà al voltant dels 21 a les hores centrals de la jornada.
A partir de mitja tarda s'espera alguna precipitació feble i minsa al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que baixarà dels 1.400 als 800 metres. A última hora del dia no es descarta algun ruixat a punts del sector central del litoral i prelitoral.
I a mitjà termini?
De cara els pròxims dies, s'espera una baixada de les temperatures a partir de dijous. A més, es mantindrà el vent i arribaran precipitacions en forma de neu al vessant nord del Pirineu, però no en grans quantitats.