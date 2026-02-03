El temps de dimecres: la borrasca Leonardo porta més fred i ruixats a Catalunya

Després d'un dimarts de treva quasi total, aquest dimecres 4 de febrer estarà marcat per una jornada variable, amb temperatures a la baixa i ruixats concentrats al terç oest. Una situació que en aquest dia de Sant Gilbert i Santa Joana de Valois continuarà marcada per depressions atlàntiques, en aquest cas Leonardo, que ens continuarà enviant fronts desgastats.
Quin temps s'espera per aquest dimecres 4 de febrer?
Dimecres començarà amb un cel força ennuvolat en bona part del país. Durant el matí s'esperen algunes precipitacions febles, especialment al Pirineu, Prepirineu Occidental i punts de la depressió Central. A partir del migdia, la nuvolositat començarà a minvar per l'oest i s'aniran obrint clarianes, tot i que al final del dia podrien tornar a arribar núvols per ponent.
La cota de neu se situarà al voltant dels 800-1.000 metres fins a migdia, tot i que a la tarda pujarà ràpidament fins als 1.400 metres. La visibilitat serà regular a zones de muntanya a causa dels núvols baixos i les boires.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Les temperatures tendiran a ser similars o lleugerament més baixes que les d'avui, mantenint l'ambient rigorosament hivernal.
- Barcelona: mín. 9 °C / màx. 14 °C
- Girona: mín. 3 °C / màx. 15 °C
- Tarragona: mín. 8 °C / màx. 15 °C
- Lleida: mín. 2 °C / màx. 11 °C
- Vic: mín. 1 °C / màx. 11 °C
- Puigcerdà: mín. -3 °C / màx. 7 °C
Plourà? Hi ha avisos activats?
De matinada arribarà precipitació al terç oest del país, sobretot als dos extrems, mentre que al matí, i de forma molt transitòria, és probable que arribi a altres punts de Catalunya. Les precipitacions seran febles i concentrades al terç oest, sobretot al Pirineu, Prepirineu, però també en punts de la depressió Central. Això sí, no hi ha cap avís activat.
A l'espera d'un nou front
Un front per dimecres i un altre de cara a dijous. L'impacte de la depressió anomenada Leonardo, que ens arriba de manera indirecta, farà passar dos fronts càlids: un dimecres al migdia i l’altre dijous al migdia. En aquest cas serà més actiu, amb precipitacions una mica més generals, però amb temperatures força suaus que faran augmentar la cota de neu de manera molt notable. Tot apunta que el cap de setmana serà tranquil, però caldrà seguir-ho perquè aquest hivern està encadenant episodis de precipitació rere l'altre.