25 de juny de 2026

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El temps de divendres: continua la calor intensa

Terra

Les temperatures altes i l'ambient calorós es mantindran, com a mínim, fins a inicis de juliol

  • Bernat pescaire amb una barca improvisada, aquest dijous al pantà de Sau -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de juny de 2026 a les 20:23

Després d’un dia marcat per màximes que han arribat fins als 38 graus, aquest divendres la calor intensa continuarà instal·lada al territori i es mantindrà, com a mínim, fins a inicis de juliol. De cara a demà, el temps estarà dominat per l’estabilitat i el sol.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la jornada començarà amb el cel serè, en general, amb la presència puntual d’alguns núvols alts i prims durant el matí. Al centre del dia, creixeran alguns núvols d’evolució al Pirineu i Prepirineu, mentre que a primera hora i al final de la jornada es podran formar estrats baixos al litoral sud; de matinada, també són probables al litoral nord. En conjunt, serà un dia plenament estiuenc i sense previsió de precipitacions.

Quines màximes i mínimes hi haurà?

Pel que fa a la temperatura, la mínima serà similar o lleugerament més baixa que la de dijous, mentre que la màxima es mantindrà sense grans canvis. Tot i això, a l’Empordà i en altres punts de l’extrem nord-est es preveu un lleuger repunt dels valors màxims. Aquestes són les màximes i les mínimes d'aquest divendres:

  • Barcelona: mín. 25 °C / màx. 32 °C
  • Girona: mín. 17 °C / màx. 35 °C
  • Lleida: mín. 19 °C / màx. 37 °C
  • Tarragona: mín. 22 °C / màx. 30 °C
  • Tortosa: mín. 22 °C / màx. 33 °C
  • Manresa: mín. 19 °C / màx. 36 °C
  • Tremp: mín. 18 °C / màx. 36 °C
  • Ripoll: mín. 16 °C / màx. 33 °C
  • Vielha: mín. 17 °C / màx. 31 °C

A mitjà termini

A mitjà termini, es mantindrà la temperatura alta i un ambient molt calorós, clarament per sobre de la mitjana climàtica. Predominarà el temps assolellat, amb alguns núvols als extrems del litoral a les primeres hores del dia. D'altra banda, a partir de diumenge, hi ha la possibilitat que hi hagi algun ruixat.

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