El temps del cap de setmana: 26 comarques en avisos per vent

El vent no dona treva i serà el gran protagonista d'aquest cap de setmana (de nou). El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) té activats avisos per vent i per estat de la mar. Així, l'inici de la Setmana Santa arribarà acompanyat d'ambient fred i ennuvolat. D'altra banda, també s'espera que plogui en alguns punts del país, sobretot a l'extrem nord del Pirineu.
Pel que fa a dissabte, la jornada començarà amb el cel poc o mig ennuvolat, tot i que anirà en augment a mesura que avanci el dia, sobretot al Pirineu, Prepirineu i al sector occidental. De cara a la tarda, la previsió és que hi hagi més acumulació de núvols i que comenci a ploure a la meitat nord del país. Pel que fa al vent, el Meteocat ha activat avisos de color groc a les comarques següents: l'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà.
Quant a temperatures, aquest dissabte, a Barcelona, la jornada començarà amb una mínima de 10 graus i s'enfilarà fins als 17 a la tarda. A Girona, es passarà d'un grau de mínima a una màxima que podria tocar els 18. A Lleida, el matí també serà fresc amb 2 graus de mínima, però el sol farà que el mercuri arribi als 18 graus. I a Tarragona, el dia arrancarà amb 7 graus i se situarà al voltant dels 19 a les hores centrals de la jornada.
De cara a diumenge, el vent bufarà amb més força i caldrà estar atents a les acumulacions de neu en alguns punts del Pirineu i del Prepirineu. Pel que fa als avisos, en aquest cas hi ha en avís groc l'Aran, la Noguera, el Segrià, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Al sud, totes en avís groc: el Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp, el Tarragonès i l'Alt Camp. En avís taronja, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès, el Ripollès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà.
Les temperatures seran similars a les de dissabte. A Barcelona, el dia començarà amb una mínima de 9 graus que arribarà fins als 17 a la tarda. A Girona, la mínima serà de 3 graus i la màxima de 14. A Lleida, el matí començarà amb 2 graus, però de cara a la tarda el termòmetre pujarà fins als 15 graus. I a Tarragona, el dia arrancarà amb 7 graus que s'enfilaran fins als 19.
Avisos per estat de la mar
D'altra banda, el Meteocat també ha activat un avís per perill per estat de la mar al litoral de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, on les onades poden superar els dos metres i mig.
A mitjà termini
De cara a l'inici de la pròxima setmana, es preveu que la pluja de diumenge s'allargui fins dilluns i dimarts al Pirineu. A la resta de Catalunya, però, l'ambient serà fred i assolellat.