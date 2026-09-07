El temps del dimarts 8 de setembre: 8 comarques en alerta per calor intensa i pluja

Catalunya viurà aquest dimarts l'últim dia de la calorada excepcional que ha marcat els darrers dies. El sol dominarà bona part de la jornada i les temperatures tornar a ser molt elevades, amb màximes de fins a 38 ºC a Ponent. A partir de la tarda, però, la nuvolositat augmentarà i començaran a aparèixer els primers ruixats, preludi del canvi de temps contundent previst per dimecres.
Els avisos es concentren a la tarda i afecten vuit comarques. Pel que fa a la calor intensa:
- Alt Empordà
- Garrotxa
- Gironès
- Pla de l'Estany
- Selva
I hi ha avís per intensitat de pluja a:
- Berguedà
- Ripollès
- Solsonès
Sol fins a la tarda i més nuvolositat
Fins a la tarda dominarà el cel serè o poc ennuvolat i, a partir del migdia, creixeran alguns núvols d'evolució i nuvolades al Pirineu i Prepirineu. Durant la tarda arribaran bandes de núvols alts i mitjans d'oest a est, que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, sobretot a les Terres de l'Ebre.
A la tarda són probables ruixats locals, que podran anar acompanyats de tempesta, especialment a l'extrem nord del Pirineu i en alguns punts del prelitoral. Al vespre, els xàfecs poden ser més intensos al Pirineu i Prepirineu oriental, amb possibilitat d'algun episodi fort.
La temperatura mínima serà similar o lleugerament més baixa, mentre que la màxima es mantindrà molt elevada i pujarà lleugerament a les Terres de l'Ebre, el prelitoral nord i la Catalunya Central. A bona part de Catalunya els termòmetres es mouran entre els 30 i els 35 ºC, tot i que a Ponent es podran assolir 36-38 ºC. El vent serà fluix i variable durant el matí, amb predomini del xaloc a la Costa Brava, mentre que a la tarda s'imposarà el component sud i oest, entre fluix i moderat.
I a mitjà termini?
Dimecres arribarà el canvi de temps. Durant la matinada podran començar algunes tempestes al nord-oest, que s'estendran durant el matí cap a la Catalunya Central i podrien ser localment molt intenses, amb registres superiors als 40 mm en 30 minuts i acumulacions puntuals de més de 100 mm. La baixada de les temperatures serà molt notable: d'uns 7 o 8 graus a la costa, prop de 10 graus a l'interior i fins a 12 o 13 graus al Pirineu, amb descensos puntuals encara més importants.