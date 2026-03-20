El temps del primer cap de setmana de primavera: sol i temperatures agradables

Aquest cap de setmana el sol i les temperatures agradables estan del nostre costat. Podrem gaudir de dies assolellats, tot i que apareixeran alguns núvols al nord del país, i sense precipitacions importants.
La jornada de dissabte començarà amb cel mig ennuvolat a la meitat sud del país i lleugerament enteranyinat per núvols a la resta del país. A partir de llavors, la nuvolositat minvarà i el cel quedarà serè. A la tarda creixeran alguns núvols al Pirineu i Prepirineu que localment poden deixar el cel mig ennuvolat.
Diumenge es manté en la mateixa línia. Al final del matí gaudirem d'ambient assolellat en general i, a partir de llavors, és probable que apareguin nuvolades al quadrant nord-est i a la resta del Pirineu i Prepirineu. A diferència de dissabte, a final de diumenge s'esperen ruixats febles a punts del nord-est i resta del Pirineu i Prepirineu.
Quant a les temperatures, no s'esperen canvis molt notables, de fet, durant el cap de setmana els matins continuaran sent freds, tot i que al llarg del dia s'equilibraran els termòmetres. Dissabte a Barcelona, la mínima rondarà els 10 graus i la màxima s’enfilarà fins als 19. A Girona, el matí serà fred, amb valors propers als 0 graus, però el termòmetre pujarà fins als 19. A Lleida, es passarà dels 1 graus de mínima a uns 18 de màxima, amb una sensació més suau al migdia. I a Tarragona, el dia començarà amb uns 8 graus i arribarà als 17 en les hores centrals.
I a llarg termini?
Tot i que a la matinada de dilluns podria haver-hi algun ruixat que s'allargui de diumenge, es preveu un inici de setmana estable. Això sí, els núvols estaran presents a tot el país tant dilluns com dimarts, però no amagaran el sol que encara podrem gaudir per començar contents la setmana.