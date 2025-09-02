Energia solar i baix cost: així funciona el nou dispositiu català per seguir la fauna

Energia solar, baix cost i intel·ligència artificial. Aquestes són algunes de les característiques del nou dispositiu desenvolupat per investigadors de centres de recerca catalans per al seguiment de fauna salvatge. El sistema, que s'ha aplicat en l'estudi de la gralla occidental, obté milers d'imatges en continu que, posteriorment, són tractats amb algoritmes d'intel·ligència artificial.
Una alternativa de baix cost als actuals sistemes
Instal·lar càmeres, canviar-ne les memòries i bateries, i processar les grans quantitats d’imatges de manera manual és costós i molt lent. Com a alternativa, un equip de recerca del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE: CSIC-UPF) ha desenvolupat un sistema innovador que transforma la manera com s’estudia la fauna salvatge al medi natural.
Es tracta d’un dispositiu modular de baix cost, alimentat amb energia solar, que utilitza múltiples microordinadors Raspberry Pi sincronitzats, cadascun equipat amb càmeres i sensors de baix consum. Aquesta tecnologia permet monitoritzar el comportament animal de forma autònoma i simultània en diversos punts d’observació, enregistrant dades de manera contínua i estable al llarg del dia i durant llargs períodes. A més, el sistema permet controlar múltiples accessoris, com càmeres, sensors de temperatura, llums LED infrarojos, entre altres.
“Aquest nou sistema ens permet quantificar el comportament de diversos animals a la vegada amb un detall temporal que, fins ara, era impossible d’aconseguir”, explica Marçal Pou-Rossell, investigador del CREAF i autor principal de l’estudi.
Amb un cost total lleugerament superior als 2.000 euros, inclosos els panells solars, les bateries i els components electrònics, el sistema representa una alternativa molt més assequible que les solucions comercials actuals. A més, el seu disseny obert i modular ofereix una gran flexibilitat per adaptar-se a les necessitats específiques de cada estudi i incorporar una gran varietat de sensors, motors, controladors i altres accessoris.
Validació durant el seguiment de la gralla occidental
La metodologia es descriu en un estudi recentment publicat a la revista Methods in Ecology and Evolution, i s’ha validat dins d’un projecte de llarg termini sobre l’ecologia evolutiva de la gralla occidental (Corvus monedula) a la plana de Lleida. Durant quatre mesos seguits, els microordinadors van enregistrar imatges de vídeo de l’interior de 14 caixes niu, des de la sortida fins a la posta de sol sense interrupcions.
Els milers d’imatges generades s'han processat amb algoritmes d’intel·ligència artificial, que han permès extreure informació automatitzada sobre comportaments clau en la cura d’aquesta espècie durant l’època de cria. Entre aquests comportaments, destaquen l’esforç dedicat a la construcció del niu, la incubació i l’alimentació dels polls, així com la coordinació d’aquestes activitats entre la parella i altres parelles de la mateixa colònia.