Estabilitat i sol aquest dimarts abans del canvi de temps

Aquesta setmana la inestabilitat serà a l'ordre del dia. Hem començat amb un dilluns plujós i ennuvolat i seguirem amb un dimarts amb cels més oberts i sol, però només serà un dia, ja que es preveu un canvi de temps per a dijous. Dimarts al matí al vessant sud del Pirineu i Prepirineu estarà molt ennuvolat al llarg de la jornada, amb estones de cobert sobretot a la matinada.
A la resta del territori, fins a migdia el cel estarà puntualment ennuvolat al terç oest i serè o poc ennuvolat a la resta, amb només alguns intervals de núvols baixos al nord de la Catalunya Central. A partir de llavors, a la tarda, es preveu més sol arreu del país, tot i que circularan algunes bandes de núvols alts i mitjans que deixaran, com a molt, el cel un poc ennuvolat a punts del prelitoral.
Les precipitacions no seran la preocupació de la jornada de dimarts, tot i que no es descarten a la matinada al vessant sud del Pirineu. A més, la cota de neu voltarà els 800 metres, si bé al matí pujarà fins als 1.000 metres.
Les temperatures baixaran lleugerament, especialment a l'interior i sobretot a cotes altes del Pirineu on la baixada serà moderada. A Barcelona es preveu una màxima de 16 graus i una mínima de 9 °C, a Girona la màxima també rondarà els 16 °C mentre que la mínima serà de 2 °C. A Lleida la temperatura s'enfilarà fins als 13 graus i acabarà el dia amb 1 grau de mínima. A Tarragona els termòmetres també baixaran, passant per màximes de 16 °C i mínimes de 5 °C.
I els pròxims dies?
Dimecres i dijous prometen un canvi de temps cap a cels més ennuvolats i més pluges. Els núvols seran molt presents durant dimecres i, en canvi, per dijous tornaran les precipitacions que escombraran el país. Per final de setmana s'espera un divendres solejat a tot el país.