Estrenen un sistema que permet apagar el 90% dels incendis per la sega amb un pla pilot al Bages-Moianès

La Diputació de Barcelona ha posat en marxa al Bages-Moianès una prova pilot per reduir els incendis provocats durant la campanya de la sega. El projecte dota els tractors que acompanyen les recol·lectores de dipòsits de 450 litres d'aigua i incorpora un sistema d'avís ràpid que permet alertar les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i els serveis d'emergència en qüestió de segons. Si els resultats són positius, la iniciativa s'estendrà l'any vinent a tota la demarcació de Barcelona.
Una resposta immediata davant els focs agrícoles
La presentació de la prova pilot s'ha fet aquest dilluns a Rajadell amb la participació del diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, i del president de la Federació ADF Bages-Moianès, Jordi Tort.
Segons ha explicat Fàbrega, la iniciativa neix amb la voluntat d'ajudar la pagesia a prevenir els incendis que es produeixen durant els treballs agrícoles. "El 30% dels incendis de tot l'any són fruit del treball agrícola i el 50% d'aquests es concentren entre juny i juliol", ha assenyalat. El diputat ha insistit que "mai no podem criminalitzar la pagesia", ja que la sega s'ha de fer "quan hi ha la humitat més baixa i la temperatura més alta" perquè el cereal es pugui collir correctament.
Fàbrega ha atribuït bona part dels problemes a l'evolució de la maquinària agrícola moderna. Segons ha explicat, els sistemes incorporats per reduir les emissions de partícules fan augmentar considerablement la temperatura dels equips, que "quan entren en contacte amb el cereal molt sec poden generar un incendi".
Davant aquesta situació, la Diputació ha destinat 24.000 euros a una prova pilot impulsada arran d'una proposta de la Federació ADF Bages-Moianès. "Ens ho van demanar fa tres mesos i vam dir que això ho havíem de resoldre amb immediatesa", ha afirmat.
Tres equips d'extinció i deu botons d'alerta
La prova consisteix en tres equips d'extinció formats per dipòsits de 450 litres d'aigua acoblables als tractors que treballen darrere les recol·lectores i deu dispositius d'avís ràpid instal·lats a les màquines.
Els dipòsits incorporen una bomba d'alta pressió que permet optimitzar el consum d'aigua i actuar immediatament si es detecta un incendi. Paral·lelament, el conductor només ha de prémer un botó perquè, "en deu segons", les ADF del territori rebin l'avís i activin també Bombers i la resta de serveis d'emergència.
L'experiència es desenvoluparà enguany a la zona del Bages-Moianès, que inclou una quarantena de municipis. Si els resultats són satisfactoris, Fàbrega ha anunciat que "el 2027 ja ho puguem fer a totes les comarques de la demarcació de Barcelona" i ha expressat el desig que posteriorment el model es pugui implantar "a tot el país".
Les ADF confien que es podran extingir fins al 90% dels focs
El president de la Federació ADF Bages-Moianès, Jordi Tort, considera que aquests equips poden representar "un abans i un després" en la lluita contra els incendis durant la sega.
Segons ha explicat, la rapidesa és determinant perquè el cereal sec fa que el foc es propagui molt de pressa. "Confiem que puguem apagar el 90% dels incendis quan es produeixen", ha assegurat. També ha destacat que els dipòsits tenen una capacitat molt similar a la de les pick-up de les ADF, però amb un sistema que permet aprofitar millor cada litre d'aigua.
Els equips seran propietat de la Federació ADF Bages-Moianès, però estaran disponibles perquè els utilitzin les ADF, els pagesos i les empreses agrícoles que els necessitin durant la campanya.
La pagesia reclama eines davant un problema que no controla
L'agricultor Sergi Puig, que ha participat en la presentació, ha explicat que la campanya de la sega és "l'esforç de tot l'any" i que les elevades temperatures fan que sigui "un patir" constant.
Puig ha denunciat que moltes de les màquines modernes "fan foc i no es troba la causa" i que això genera una situació molt complicada per als agricultors. "Els que ho fan som els agricultors i és un maldecap per nosaltres", ha lamentat.
El pagès ha recordat que fa deu anys ell mateix ja va viure un incendi provocat per una recol·lectora i ha assegurat que el nou sistema els donarà més tranquil·litat. "Almenys vas una mica més tranquil pel fet que nosaltres siguem els primers que hi puguem actuar", ha afirmat.
També ha lamentat que sovint es responsabilitzi la pagesia dels incendis. "Després, els pagesos fiquem foc... però nosaltres fem tot el que podem. Bufem la màquina, la tenim neta i encara fem foc igual", ha explicat. En aquest sentit, ha conclòs que "les noves normes de la maquinària per reduir la contaminació les estem pagant nosaltres", ja que considera que la tecnologia de les noves màquines "no està adaptada" a les condicions dels camps de cereal del país.