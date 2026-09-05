La calor fa perdre fins al 60% de la collita de la Patata IGP de Prades

La calor intensa està castigant amb força la collita de la IGP (Indicació Geogràfica Protegida) Patata de Prades. Entre un 40% i un 60% de la producció es perdrà enguany a causa de la necrosi, una afectació que compromet el desenvolupament dels tubercles i que obliga els pagesos a revisar manualment les patates abans de posar-les a la venda.
El president de la IGP Patata de Prades, Eugeni Coll, explica que les altes temperatures han provocat "estrès" a les plantes i han afavorit l’aparició de la necrosi: "Aquest any hem arribat molts dies seguits a 30, 35, 34 graus i a la nit la temperatura ha baixat poc. Això estressa la planta i produeix aquest desastre". La situació també ha obligat a avançar entre una setmana i quinze dies tant la sembra com l’arrencada dels tubercles.
Una selecció manual per evitar les patates afectades
Els pagesos estan començant ara a destriar els tubercles que poden portar el segell de la IGP. És una feina especialment lenta perquè la principal evidència de la necrosi són unes taques marrons que apareixen a l’interior de la patata i que no sempre es poden detectar a simple vista; er això, els productors es fixen en indicis externs com l’aparició prematura de grills o la duresa dels tubercles.
La selecció es fa manualment i requereix l’experiència dels pagesos per descartar les peces afectades abans que arribin al consumidor. Aquest inconvenient retardarà la posada a la venda de les patates amb el segell de la IGP es retardarà fins a finals de setembre. Amb aquest marge, els productors esperen poder identificar millor les patates afectades i garantir que les que arribin al mercat mantinguin els estàndards de qualitat de la denominació. El retard, però, també genera preocupació entre els pagesos per l’impacte que l’afectació pugui tenir sobre la confiança dels consumidors: "El consumidor pot perdre confiança en aquestes patates i ja no de cara a aquest any, sinó a properes collites. Això és un problema", adverteix Enric Domènech, un dels productors.
De 300.000 a 30.000 quilos en 25 anys
La davallada de la producció no és només una conseqüència de la campanya actual. Segons Eugeni Coll, fa 25 anys els pagesos de la IGP Patata de Prades arribaven a arrencar uns 300.000 quilos de patates, mentre que enguany preveuen assolir-ne, com a màxim, uns 30.000. Aquesta reducció, combinada amb les afectacions provocades per la calor, posa més pressió sobre un conreu que actualment mantenen menys d’una desena de productors.