06 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Les temperatures freguen els 42 graus en el segon dia d'onada de calor

Terra

  • Observatoris que han superat els 40 graus aquest dilluns 6 de juliol -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de juliol de 2026 a les 20:47
Actualitzat el 06 de juliol de 2026 a les 20:54

Catalunya ja està de ple en la segona onada de calor de l'estiu. Aquest dilluns 6 de juliol, el termòmetre ha passat de la ratlla dels 40 °C -per sisena vegada aquest 2026- en un total de deu observatoris del Meteocat repartits en cinc comarques, concentrant-se especialment al Segrià i a la Ribera d'Ebre.

El punt més calent de la jornada s'ha situat a Vinebre amb una temperatura màxima extrema de 41,9 °C. Altres comarques com el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà també han patit aquest ambient tòrrid, que anirà a més aquest dimarts i dimecres.

Dilluns 6 de juliol: temperatures superiors als 40

  • Vinebre (Ribera d'Ebre): 41,9 ºC
  • Lleida - la Femosa (Segrià): 41,0 ºC
  • Ascó (Ribera d'Ebre): 40,5 ºC
  • Torroja del Priorat (Priorat): 40,5 ºC
  • Pantà de Riba-roja (Ribera d'Ebre): 40,4 ºC
  • Seròs (Segrià): 40,3 ºC
  • Torres de Segre (Segrià): 40,3 ºC
  • Gimenells (Segrià): 40,2 ºC
  • Artés (Bages): 40,1 ºC
  • Sant Romà d'Abella (Pallars Jussà): 40,0 ºC
Escull Impacte com la teva font preferida de Google

Et pot interessar