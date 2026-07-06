Les temperatures freguen els 42 graus en el segon dia d'onada de calor

Catalunya ja està de ple en la segona onada de calor de l'estiu. Aquest dilluns 6 de juliol, el termòmetre ha passat de la ratlla dels 40 °C -per sisena vegada aquest 2026- en un total de deu observatoris del Meteocat repartits en cinc comarques, concentrant-se especialment al Segrià i a la Ribera d'Ebre.\r\n\r\nEl punt més calent de la jornada s'ha situat a Vinebre amb una temperatura màxima extrema de 41,9 °C. Altres comarques com el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà també han patit aquest ambient tòrrid, que anirà a més aquest dimarts i dimecres.\r\n\r\nDilluns 6 de juliol: temperatures superiors als 40\r\n\r\n\r\n\tVinebre (Ribera d'Ebre): 41,9 ºC\r\n\tLleida - la Femosa (Segrià): 41,0 ºC\r\n\tAscó (Ribera d'Ebre): 40,5 ºC\r\n\tTorroja del Priorat (Priorat): 40,5 ºC\r\n\tPantà de Riba-roja (Ribera d'Ebre): 40,4 ºC\r\n\tSeròs (Segrià): 40,3 ºC\r\n\tTorres de Segre (Segrià): 40,3 ºC\r\n\tGimenells (Segrià): 40,2 ºC\r\n\tArtés (Bages): 40,1 ºC\r\n\tSant Romà d'Abella (Pallars Jussà): 40,0 ºC\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n\r\nINTERACTIU\r\n\r\nLa Catalunya que s'està acostumant a superar els 40 graus Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n