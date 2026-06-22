Més d'un terç de les estacions del Meteocat registren nits tropicals, el màxim del 2026

Els termòmetres en més d'un terç de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya no han baixat dels 20 graus en cap moment d'aquesta nit, segons dades del propi Meteocat consultades per l'ACN.\r\n\r\nLes nits tropicals s'han reproduït en 63 de les 184 localitzacions amb dades, el valor més alt de tot el 2026, més que la nit anterior, amb 53. Les altes temperatures nocturnes s'han estès arreu del país, excepte a les comarques gironines. En alguns casos, els termòmetres no han caigut de 25ºC, un fenomen que es coneix com a nit tòrrida. És el cas de Barcelona, al Parc Natural del Garraf i a Montserrat.\r\n\r\nA l'Observatori Fabra de la capital, la mínima ha estat de 26,4ºC, el valor més alt arreu del país en tot l'any.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nCatalunya viu el pic de l'onada de calor: 36 comarques en alerta Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n