Més tempestes de tarda: el Meteocat posa en alerta nou comarques

Diuen que al maig, cada dia un raig. I el mes ha començat fent bona la dita. Aquest dijous, de fet, les precipitacions poden afectar bona part del país, excepte el litoral. Seran especialment intenses al Prepirineu i la Catalunya Central. De fet, el Meteocat ha activat un avís de perill a nou comarques.
Matí tranquil, tarda embolicada
El patró es repeteix. Matí tranquil -amb domini del sol- i tarda embolicada. Avui dimecres, tal com s'esperava, els xàfecs i tempestes s'han concentrat al nord-est del país. A l'Alt Empordà s'han acumulat entre 20 i 30 litres, mentre que en altres zones de les comarques gironines els registres han estat menors.
Demà dijous, en canvi, les precipitacions seran molt més extenses. Afectaran la pràctica totalitat del Prepirineu i la Catalunya Central així com el prelitoral. Tampoc no es descarten ruixats més febles i dispersos en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
A la tarda, la intensitat més elevada s'espera al triangle format per Vic, Olot i Berga. Al vespre, en canvi, poden afectar el terç oest. En aquest sentit, el Meteocat ha activat un avís per la possible acumulació de 30 litres en mitja hora en un total de nou comarques.
- Pallars Jussà (avís groc)
- Noguera (avís groc)
- Alt Urgell (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
La cota de neu pot continuar al voltant dels 1.800 metres. De fet, aquest dimecres s'ha vist nevar en punts del Pirineu oriental com Vallter.
Continua sense fer net
Malgrat que divendres les precipitacions seran més febles i disperses, tot apunta que dissabte la situació es pot tornar a embolicar. El maig continua fent de maig.