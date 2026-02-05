Mor l'oceanògrafa Josefina Castellví, la primera catalana a trepitjar l'Antàrtida, als 90 anys

L'oceanògrafa Josefina Castellví, la primera dona a dirigir una expedició a l'Antàrtida i la primera catalana a trepitjar el continent congelat, ha mort aquest dimecres als 90 anys. "Pepita" Castellví va destacar per participar primera vegada, el 1984, en una expedició oceanogràfica argentina amb dos científics més del CSIC, Antoni Ballester i Marta Estrada -amb qui comparteix el rècord-, i darrerament s'havia centrat en la tasca divulgativa.
Nascuda Barcelona el 1935, es va llicenciar en Biologia el 1957 i es va especialitzar en microbiologia marina i oceanografia a la Universitat de la Sorbona, a França, una disciplina llavors molt desconeguda a Espanya. Més tard, el 1969, es va doctorar en ciències biològiques a la Universitat de Barcelona i va ser professora d’investigació del CSIC i delegada a Catalunya de l'agència de recerca espanyola (1984-86). Del 1989 al 1995, va dirigir, a Madrid, el Programa Nacional d'Investigació Antàrtica, i posteriorment, entre 1994 i 1995, l’Institut de Ciències del Mar a Barcelona, on havia començat a treballar l’any 1960.
Dos anys després de la primera expedició a l'Antàrtida, va participar en una segona expedició amb altres científics catalans, entre els quals Ballester, organitzada aquest cop per científics polonesos. Castellví va dirigir la Base Antàrtica Espanyola de l'illa de Livingston de 1989 a 1997 i es va convertir així en la primera dona del món a ser la màxima responsable d'una base científica a l'Antàrtida.
Els records glaçats, el retorn de Castellví a l'Antàrtida
Després de jubilar-se, amb el tarannà vitalista que la va caracteritzar fins a l'últim moment, va seguir fent activitats de divulgació científica sobre els oceans i l'Antàrtida. L'any 2013, amb 77 anys, hi va viatjar per darrer cop per rodar el documental Els records glaçats, pel·lícula escrita i dirigida per Albert Solé, en què Castellví explica en primera persona la història dels inicis de la recerca que van dur a terme a l'indret més meridional del planeta.
La seva experiència antàrtica li serveix per descobrir l'espectacle dels icebergs, però també per admirar la forma de vida dels pingüins i la seva capacitat per col·laborar socialment entre ells. D'aquesta admiració neix la seva afició a col·leccionar figures de pingüins de totes les mides i formes.
Josefina Castellví, reconeguda amb múltiples premis i noms d'espais públics
L'oceanògrafa catalana va ser guardonada amb la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona (1994), la Creu de Sant Jordi (2003), el Premi de Medi Ambient de l’IEC (2006), el Premi Nacional del CONCA (2013) i la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (2021). L'any 2024, la biblioteca de Bon Pastor de Barcelona es va rebatejar com biblioteca Josefina Castellví, en memòria de l'oceanògrafa i biòloga barcelonina. També porta el seu nom una embarcació de la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra.