No hi ha manera que faci un dia sencer de sol

“Febrer, febrerell, set capes i un mantell”, diu el refranyer popular. I la dita s'està complint: canvis de temperatura, poca estabilitat i una meteorologia traïdora. Aquest divendres 6 de febrer, Sant Pau Miki -un dels màrtirs de Nagasaki-, el sol no aconseguirà dominar. Malgrat que al matí hi haurà força clarianes, la jornada tornarà a estar esquitxada per ruixats i neu, amb una cota d'uns 1.200 metres.
Quin temps ens espera per aquest divendres?
Divendres serà un dia variable. Malgrat que a moltes comarques el sol es podrà veure al llarg del matí -això farà que localment es puguin assolir valors de 18-19 ºC-, a la tarda els núvols dominaran clarament. A més, de matinada i a primera hora, no es descarten ruixats a l'Alt Pirineu.
A la tarda, una banda de precipitacions tornarà a afectar part de Catalunya. Serà de distribució irregular i més probables a punts de l'oest del país -especialment Ponent i l'interior de l'Ebre-, però també a la costa central o al Pirineu oriental. Sigui com sigui, seran febles -res a veure amb les que aquest dijous han acumulat fins a 20 litres-, però que esguerraran l'objectiu de molts catalans de viure un dia de sol de principi a fi.
La cota de neu, després de les precipitacions blanques d'aquest dijous, se situarà inicialment als 1.200 metres, però amb el pas del front tendirà a baixar cap als 1.000 metres al final del dia al Pirineu.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Matinada suau -pràcticament sense glaçades enlloc- i migdia molt agradable allà on llueixi el sol. De fet, a bona part de la costa els valors es poden enfilar fins als 18-19 ºC mentre que a l'interior se situaran entre els 13 i els 15.
- Barcelona: mín. 10 °C / màx. 18 °C
- Girona: mín. 2 °C / màx. 18 °C
- Lleida: mín. 3 °C / màx. 15 °C
- Tarragona: mín. 9 °C / màx. 19 °C
- Tortosa: mín. 9 °C / màx. 18 °C
- Vic: mín. 2 °C / màx. 13 °C
- Puigcerdà: mín. -1 °C / màx. 9 °C
- Vielha: mín. 2 °C / màx. 10 °C
- Olot: mín. 3 °C / màx. 14 °C
Plourà? Hi ha avisos activats?
Més enllà dels ruixats, el Meteocat manté activat l'avís per mala mar al llarg d'aquesta matinada.
Avís per mala mar
Es manté la notable mar de fons de component sud amb onades que poden superar els 2,50 metres (maregassa). Perill màxim: 3/6.
- Baix Penedès (avís taronja)
- Garraf (avís taronja)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Barcelonès (avís groc)
- Maresme (avís taronja)
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Selva (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Baix Camp (avís groc)
No acaba de fer net
La previsió a mitjà termini no indica una millora immediata. Dissabte serà el dia més estable mentre que un nou front pot afectar el país Catalunya amb una cota de neu que es pot situar a només 1.000 metres. I de cara a la setmana vinent? Tot apunta que continuarà el temps variable i continuarà sent difícil encadenar moltes hores de sol.