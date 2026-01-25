Quatre carreteres tallades i una desena amb cadenes obligatòries al Pirineu per la nevada

Quatre carreteres estan tallades i en una desena són obligatòries les cadenes aquest diumenge al matí per la nevada de les últimes hores al Pirineu, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). El port de la Bonaigua està tancat per risc d'allaus, mentre que tampoc es pot circular per la BV-4031 al coll de la Creueta -on ahir dissabte van quedar atrapats diversos cotxes, la BV-4243 per accedir als Rasos de Peguera i la BV-4024 al tram final del coll de Pal. En paral·lel, calen equipaments especials a la LV-5134 a les Valls d'Aguilar; l'N-141c, de Calders a Tona; la C-462, de la Coma i la Pedra a Tuixén pel coll de Port; la C-38 a Molló; la C-142b a Naut Aran per pujar al Pla de Beret; la C-12 a Àger; i la T-221 a Talavera.\r\n