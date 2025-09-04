04 de setembre de 2025

Rescaten una tortuga llaüt a la Costa Brava

L'espècie de tortuga marina més gran del món està catalogada com a vulnerable

Publicat el 04 de setembre de 2025 a les 12:43
Actualitzat el 04 de setembre de 2025 a les 12:47

Els Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i membres del CRAM han rescatat una tortuga llaüt que hi havia al port de Colera (Alt Empordà), al nord de la Costa Brava.

L'animal era un exemplar juvenil i estava atrapat en unes cordes d'embarcacions del port. Tenia ferides a la closca, les aletes i el cap. Se li va administrar un tractament farmacològic i li van prendre mostres. A partir d'aquí, es va tornar la tortuga a mar obert amb una embarcació del Diving Center Colera i es va fer un seguiment de l'animal.

La llaüt (Dermochelys coriacea) és l'espècie de tortuga marina més gran del món i pot arribar a fer entre 1,5 i 3 metres de llargada i fins a 500 o 800 quilos de pes. Habita en aigües pelàgiques i són fàcilment reconeixibles pel color fosc i la closca. Malgrat ser present en tots els oceans, està greument amenaçada. En aquest sentit, la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) considera que està en un estat vulnerable.

També coneguda com a tortuga de cuir, només s'acosta al litoral en l'època reproductora. A més, la seva presència a la Mediterrània és esporàdica, provenen de l'Atlàntic o l'Índic endinsant-se per l'estret de Gibraltar o pel mar Roig a través del Canal de Suez, segons explica el CRAM.

 

