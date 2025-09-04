Rescaten una tortuga llaüt a la Costa Brava

Els Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i membres del CRAM han rescatat una tortuga llaüt que hi havia al port de Colera (Alt Empordà), al nord de la Costa Brava.\r\n\r\nL'animal era un exemplar juvenil i estava atrapat en unes cordes d'embarcacions del port. Tenia ferides a la closca, les aletes i el cap. Se li va administrar un tractament farmacològic i li van prendre mostres. A partir d'aquí, es va tornar la tortuga a mar obert amb una embarcació del Diving Center Colera i es va fer un seguiment de l'animal.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nQuè cal fer si trobem un niu de tortuga careta a la platja? Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n\r\nLa llaüt (Dermochelys coriacea) és l'espècie de tortuga marina més gran del món i pot arribar a fer entre 1,5 i 3 metres de llargada i fins a 500 o 800 quilos de pes. Habita en aigües pelàgiques i són fàcilment reconeixibles pel color fosc i la closca. Malgrat ser present en tots els oceans, està greument amenaçada. En aquest sentit, la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) considera que està en un estat vulnerable.\r\n\r\nTambé coneguda com a tortuga de cuir, només s'acosta al litoral en l'època reproductora. A més, la seva presència a la Mediterrània és esporàdica, provenen de l'Atlàntic o l'Índic endinsant-se per l'estret de Gibraltar o pel mar Roig a través del Canal de Suez, segons explica el CRAM.\r\n\r\n\r\n\r\n🚑Assistència a una tortuga llaüd al Port de Colera\r\n\r\n⚠️Es tracta d'un juvenil de tortuga llaüt (Dermochelys coriacea), espècie catalogada com a vulnerable\r\n\r\nMés info a https://t.co/8kDZrjldJ5 pic.twitter.com/xYMT9jRHSu\r\n— CRAM (@crampress) September 4, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n