Tornen les altes temperatures: una vintena de comarques en avís per calor intensa

Setembre ha començat calorós. Aquest divendres, l'Observatori Fabra de Barcelona ha superat el seu rècord de temperatura més alta mai registrada en un mes de setembre: 33,6ºC. En aquesta línia d'altes temperatures es mou també la previsió meteorològica d'aquest divendres.
El temps serà estable i tranquil, però amb un ambient molt calorós a bona part del país. El cel estarà serè en general, tot i que hi haurà alguns intervals de núvols en punts concrets durant la jornada. De matinada i durant les primeres hores del matí, es podran formar núvols baixos a les Terres de l’Ebre, que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. A la resta del territori, el sol serà el gran protagonista, de fet, hi ha diverses comarques en avís de perill alt per calor.
Avís per calor intensa
La calor serà especialment intensa a l'interior, amb els registres més elevats que rondaran els 40 ºC a punts de Ponent i de la vall de l'Ebre. De fet, el Meteocat ha emès avís de perill alt i molt alt a 20 comarques:
- Noguera (avís groc)
- Pallars Jussà (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Pla d’Urgell (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Moianès (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Baix Llobregat (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Ribera d’Ebre (avís taronja)
- Terra Alta (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Segrià (avís taronja)
- Priorat (avís taronja)
L'avís està actiu des de divendres a les 14 hores fins dissabte a les 20 hores, quan es preveu que disminueixi la intensitat de la calor, tot i que es mantindran en avís groc una vintena de comarques.