Els 10 millors països per passar la jubilació, segons «International Living»

La jubilació suposa per a moltes persones l'arribada d'una etapa de llibertat i tranquil·litat. Per a altres, una caiguda del nivell de vida que, més que agradable, pot ser problemàtica. En aquest sentit, entenent que les generalitzacions no acostumen a ser recomanables, l'Índex Global de Jubilació elaborat per la revista International Living selecciona els millors països per viure com a jubilat o jubilada.



En l'edició de 2024, destaquen els països d'arreu on es pot viure de manera més saludable i feliç. Encapçala la llista Costa Rica, gràcies al clima tropical, l'extensa natura, el baix cost de vida i l'amabilitat de la seva gent. La segueix Portugal, més a prop de Catalunya, que destaca per la seva rica gastronomia, cultura i història, així com l'alta seguretat i la xarxa d'infraestructures de la qual disposa. Tanca el podi Mèxic, també amb un cost de vida assequible i una cultura única.



El top 10 acaba d'estar format per Panamà, Espanya, l'Equador, Grècia, Malàisia, França i Colòmbia. I, si no es vol marxar de Catalunya, el portal Idealista ha determinat quina és la millor ciutat del país per passar la jubilació. Es tracta de Sitges, "un oasi de tranquil·litat i cultura" que permet aconseguir una vida calmada i còmoda.