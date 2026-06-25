Albares confirma que hi ha 68 espanyols desapareguts a Veneçuela pel terratrèmol

El ministre d'afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha informat que hi ha, com a mínim, 68 espanyols desapareguts després dels forts terratrèmols que han sacsejat Veneçuela i que han provocat "danys d'una certa envergadura" en el Consolat espanyol a Caracas.\r\n\r\n"En aquests moments, 68 espanyols no han estat encara localitzats", ha indicat el ministre en un missatge d'àudio des de República Dominicana, on ha fet escala l'avió en el qual acompanya al Rei Felip VI a Mèxic i des d'on ha parlat per telèfon amb el canceller veneçolà, Yvan Gil.\r\n