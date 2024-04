Almenys sis morts per un apunyalament múltiple a Sidney

Les forces de seguretat australianes han declarat aquest mateix dissabte una alerta davant d'un possible apunyalament múltiple al centre comercial Bondi Junction, a l'est de la ciutat de Sidney, i han confirmat almenys sis morts i múltiples ferits. "Un incident crític ha començat després que un individu rebés diversos trets", ha fet saber la policia de l'estat australià de Nova Gal·les del Sud, del qual Sidney n'és capital, a través del seu compte a la xarxa social X.

Attack in Sydney, Australia. Dead and injured. pic.twitter.com/w11A9ytNEp — RadioGenoa (@RadioGenoa) April 13, 2024

"Les recerques sobre aquest incident estan en curs i de moment no hi ha més detalls", han indicat les autoritats. No obstant això, fonts policials han anticipat al Sydney Morning Herald que hi ha molts ferits en l'incident que es troben en estat crític, però encara no hi ha una confirmació pública sobre aquest tema.

Les mateixes fonts han assenyalat que les autoritats han disparat contra un individu considerat com a sospitós, sense que ara com ara se sàpiga si està viu o mort, i estan intentant recopilar informació sobre un possible segon atacant. La policia no descarta que es tracti d'un atac terrorista, d'acord amb les fonts del Herald.