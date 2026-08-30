Almenys set morts en l'enfonsament d'un ferri amb 267 persones a bord a Xipre

Almenys set persones han mort i 172 han estat rescatades després d'enfonsar-se un ferri catamarà amb 267 persones a bord aquest diumenge a les costes del nord de l'illa de Xipre, concretament prop de la localitat de Kirenia, a la part controlada per l'autoproclamada República Turca del Nord de Xipre.
El primer ministre turcoxipriota, Ünal Üstel, ha confirmat que hi ha sis víctimes mortals i ha destacat que s'han mobilitzat "tots els mitjans disponibles" per al rescat. A més s'ha organitzat un Equip de Gestió de Crisi presidit pel propi Üstel que ha ordenat que les labors de recerca i rescat continuïn de manera ininterrompuda, segons recullen mitjans turcoxipriotes.
Mobilització d'embarcacions militars i civils
El Ministeri de l'Interior de Turquia ha informat de l'enviament de cinc embarcacions i dos helicòpters de la Guàrdia Costanera turca i de sis embarcacions militars turques que se sumen a les quatre embarcacions turcoxipriotes i a un buc de passatgers. Embarcacions civils, principalment de pesca, s'han traslladat ja fins al lloc del sinistre del buc, pertanyent a l'empresa privada Tall Denizcilik i s'ha mobilitzat també a policia i ambulàncies, han informat les autoritats turcoxipriotes.
El ministre de Transports turcoxipriota, Erhan Arikli, ha explicat que el ferri va començar a fer aigua per motius que de moment es desconeixen i, finalment, va bolcar prop de Kirenia, Girne pels turcochipriotas. El capità del ferri va emetre una trucada d'auxili immediatament.
El buc transportava 259 passatgers i vuit membres de la tripulació i va bolcar poc després de sortir des del port de Kirenia, a uns dos quilòmetres de la costa. El ferri cobria un trajecte entre Kirenia i el port de Tasucu, a Mersin, a la costa sud de Turquia.