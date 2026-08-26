Almenys 160 morts i centenars de desapareguts en una riuada al Nepal

Almenys 160 persones han mort a causa de les inundacions provocades per la forta crescuda del riu Bhotekoshi a Rasuwa, un districte muntanyenc del centre del Nepal, segons han informat aquest dimecres les autoritats del país. Al llarg de la llera del riu, desenes d'assentaments i infraestructures s'han vist greument afectades per l'aigua. L'Exèrcit del Nepal ha indicat que, de moment, unes 25 persones han pogut ser rescatades amb vida.
No obstant això, els efectius s'han mobilitzat juntament amb agents de la policia, amb l'ajuda de 14 helicòpters, a l'espera de continuar amb les labors de recerca i rescat, segons informacions del diari The Kathmandu Post. Entre els llocs que han sofert greus danys es troben mercats i llocs de seguretat i, a més, hi ha hagut talls d'electricitat. Almenys 44 efectius de l'exèrcit del país desplegats a Timure, prop de la frontera amb la Xina, es troben en parador desconegut.
Les autoritats encara no han confirmat la causa d'aquestes inundacions, però el ministre d'Assumptes Exteriors del Nepal, Shishir Khanal, ha apuntat a una esllavissada de terra per un terratrèmol que podria haver bloquejat la llera d'un riu al Tibet abans del desbordament del Bhotekoshi. Tot i aquesta declaració, el Servei Geològic dels Estats Units (USGS) ho ha desmentit després d'analitzar la situació i concloure que ha estat una esllavissada.
Prop de 400 turistes desapareguts
La devastadora i sobtada riuada ha deixat més de 900 desapareguts, d'entre els quals, 400 són turistes pelegrins que es dirigien a la muntanya Kailash, al Tibet. Un alt càrrec de la Junta de Turisme del Nepal ha indicat a mitjans locals que es troben de moment en parador ignorat davant de la impossibilitat de comunicar-se a mesura que continuen les inundacions.
Les autoritats han situat així en 384 els turistes amb els quals s'ha perdut el contacte, dels quals almenys 93 són nepalesos i 291 estrangers. Les primeres informacions apunten al fet que 105 serien indis, 17 malaisis, 12 britànics, quatre sud-africans, tres estatunidencs, un d'australià, un altre neerlandès i dos ciutadans espanyols, tot i que el ministeri d'Assumptes Exteriors encara no ha confirmat aquestes dues desaparicions. En aquest sentit, han demanat als turistes mantenir la calma, mantenir-se informats i seguir en tot moment les instruccions oficials de seguretat donades per les autoritats pertinents.
Cap català afectat
El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha indicat aquest dimecres que el Govern està seguint molt de prop els efectes de les tràgiques riuades al Nepal, però de moment no li consta cap català afectat. “Estem en contacte permanent amb les autoritats consulars i ens hem posat a la seva plena disposició”, ha indicat Duch en un missatge a la xarxa social X, on ha mostrat el condol a les víctimes i a les seves famílies.