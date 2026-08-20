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Un terratrèmol de magnitud 7,2 sacseja el sud del Perú

Internacional

  • El terratrèmol ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú -

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Publicat el 20 d’agost de 2026 a les 21:26

L'Institut Geofísic del Perú (IGP) ha informat aquest dijous que s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 7,2 amb el seu epicentre a 35 quilòmetres al nord de Coracora, a la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'organisme ha precisat en un missatge difós en xarxes socials que el sisme ha tingut lloc a les 13 hores (hora local), amb una profunditat de 108 quilòmetres i una intensitat de nivell 3-4 en Coracora, una localitat de la província de Parinacochas, que queda a més de 600 quilòmetres de la capital peruana, Lima.

Per la seva banda, el Centre d'Operacions d'Emergència Nacional ha confirmat la intensitat dels tremolors, percebuts "entre moderats i forts en diversos departaments" del sud del país, un sisme que, de moment, no ha deixat víctimes mortals ni ferits. L'Adreça d'Hidrografia i Navegació de la Marina ha descartat que el moviment tel·lúric vagi a provocar un tsunami, segons recull el diari La República. El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) ha rebaixat la magnitud del terratrèmol a 6,7, situant el seu epicentre a 38 quilòmetres al nord-oest del districte d'Upahuacho, a la citada província.

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