El centreesquerra guanya les eleccions a Suècia per la mínima gràcies al retrocés de l'extrema dreta

El bloc opositor de centreesquerra ha guanyat les eleccions a Suècia amb un resultat molt ajustat i a l'espera del recompte del vot exterior. Amb el 94% del vot escrutat, obtindria 176 dels 349 escons del parlament, davant dels 173 del bloc governamental del primer ministre conservador, Ulf Kristersson, i la candidata socialdemòcrata Magdalena Andersson podria recuperar el poder després de perdre'l als darrers comicis de 2022 amb un resultat simètric favorable a la dreta.
El resultat continua sent provisional i encara queden uns 200.000 vots per comptabilitzar, tot i que és pràcticament definitiu i trenca amb la tendència a l'alça de les dretes a Europa. Dimecres es farà el recompte final amb els vots procedents de l’estranger i dels vots anticipats que han arribat tard, de manera que l'estret marge entre els dos blocs encara podria variar.
En aquest sentit, Andersson ha demanat prudència davant l'estret marge i ha advertit que cal esperar que es comptin tots els vots. “Ara mateix anem al davant i, si això es manté, Suècia tindrà un nou govern”, ha afirmat davant dels simpatitzants socialdemòcrates reunits al Stockholm Waterfront Conference Centre, a Estocolm. La líder socialdemòcrata també ha defensat un “nou esperit de cooperació” entre les forces polítiques davant d'un resultat tan ajustat.
Per la seva banda, Kristersson ha insistit des del Clarion Sign d'Estocolm que el resultat "encara no està decidit" i que continua sent una “qüestió oberta” qui encapçalarà el pròxim govern. El primer ministre s'ha mostrat disposat a buscar una majoria alternativa al nou parlament i ha posat en dubte que els quatre partits de l'oposició puguin superar les seves diferències i acordar una política comuna.
El centreesquerra, obligat a entendre's a Suècia
Amb tot, per governar, Andersson necessitaria el suport del Partit de l'Esquerra, a la seva esquerra; el del Centre i el dels Verds. Amb 100, 29, 25 i 22 escons respectivament (amb els resultats provisionals), formarien una majoria absoluta al Parlament amb 176 escons, un més dels necessaris. La pressió de l'extrema dreta pot fomentar aquest acord, però no es dona per fet i caldrà negociar.
Per darrere dels socialdemòcrates, el Partit Moderat de l'actual primer ministre Kristersson ha obtingut 70 escons, mentre que l'extrema dreta dels Demòcrates de Suècia, 62. Una de les notícies de les eleccions és la caiguda dels ultres, que perden tres punts percentuals respecte a les del 2022 i provoquen que el bloc de dretes no arribi a la majoria absoluta necessària per continuar governant.