Assassinen una estudiant espanyola d'intercanvi a Mèxic: ho investiguen com un crim masclista

Una jove espanyola de 21 anys ha estat assassinada a l'estat mexicà de Morelos mentre participava en un programa d'intercanvi entre la Universitat de Granada i la Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos (UAEM). La fiscalia ho investiga com un cas de violència masclista, tal com han informat les autoritats locals aquest diumenge, mentre que la governadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha assegurat que treballen amb el Consulat Espanyol a Mèxic per atendre la família.
El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha detallat que els fets van succeir dissabte passat a la Casa de la Cultura de Cuautla, a 100 quilòmetres al sud de Ciutat de Mèxic. Ho investiga com un presumpte feminicidi i ha activat el protocol especial per aquests casos, tot i que no ha concretat quina relació hi havia entre l'agressor i la víctima.
Al seu torn, el consolat espanyol s'ha posat en contacte amb la família i l'entorn de la jove, a qui ofereix atenció i acompanyament mentre el cadàver no pugui ser traslladat a l'Estat. El govern espanyol no s'ha expressat públicament sobre els fets, però segueix el cas de prop.
"La Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos expressa les seves més sinceres condolences a la seva família, als seus amics, a les seves companyes i companys, a la Universitat de Granada, institució de la qual procedeix, així com al govern espanyol i a la societat espanyola", ha assenyalat el centre universitari en un comunicat públic.