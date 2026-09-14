14 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Assassinen una estudiant espanyola d'intercanvi a Mèxic: ho investiguen com un crim masclista

Societat

La Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos identifica la víctima com una estudiant de Granada de 21 anys que formava part d'un programa d'intercanvi

  • Un policia de Mèxic, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 07:39
Actualitzat el 14 de setembre de 2026 a les 09:19

Una jove espanyola de 21 anys ha estat assassinada a l'estat mexicà de Morelos mentre participava en un programa d'intercanvi entre la Universitat de Granada i la Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos (UAEM). La fiscalia ho investiga com un cas de violència masclista, tal com han informat les autoritats locals aquest diumenge, mentre que la governadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha assegurat que treballen amb el Consulat Espanyol a Mèxic per atendre la família.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha detallat que els fets van succeir dissabte passat a la Casa de la Cultura de Cuautla, a 100 quilòmetres al sud de Ciutat de Mèxic. Ho investiga com un presumpte feminicidi i ha activat el protocol especial per aquests casos, tot i que no ha concretat quina relació hi havia entre l'agressor i la víctima.

Al seu torn, el consolat espanyol s'ha posat en contacte amb la família i l'entorn de la jove, a qui ofereix atenció i acompanyament mentre el cadàver no pugui ser traslladat a l'Estat. El govern espanyol no s'ha expressat públicament sobre els fets, però segueix el cas de prop.

"La Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos expressa les seves més sinceres condolences a la seva família, als seus amics, a les seves companyes i companys, a la Universitat de Granada, institució de la qual procedeix, així com al govern espanyol i a la societat espanyola", ha assenyalat el centre universitari en un comunicat públic.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar