Atac en una sinagoga a Manchester amb un atropellament múltiple durant el Yom Kippur

Atropellament, apunyalaments i la policia abat l'autor sota la sospita de portar explosius. Aquest matí a la localitat anglesa de Crumpsall, als afores de la ciutat de Manchester, un individu ha atropellat tres persones i n'ha apunyalat una a les portes de la sinagoga Heaton Park. Consegüentment, quan han arribat els agents de policia han disparat el presumpte atacant.
Els fets han succeït vora les 9:30 hora local i els serveis d'emergències han hagut de socórrer quatre persones, de les quals n'ha mort una i les altres tres es troben en estat greu. En conseqüència, l'alcalde de la ciutat anglesa, Andy Burnham, ha assegurat a la BBC que l'atac ha estat controlat i que "ja no hi ha perill immediat". Tot i això, la policia de Manchester ha demanat que la ciutadania no s'apropi als llocs dels fets i que no comparteixi els vídeos i imatges que estan circulant a les xarxes socials.
Per altra banda, vora les 13:30 h s'ha fet arribar un robot antibombes per tal de desactivar o inspeccionar i desmentir la sospita que l'autor de l'atacant porti algun tipus d'explosius a sobre. Segons ha informat TheGuardian l'opció de considerar-se un atac terrorista està sobre la taula.
L'atac a les portes d'una sinagoga a Middleton Road succeeix el mateix dia que se celebra el Yom Kippur, el dia més sagrat per als jueus i en què hi ha un aforament superior a les sinagogues.
Un atac que fa trontollar l'Oktoberfest
El violent acte arriba després que també ahir, les autoritats alemanyes patissin per la seguretat ciutadana de Múnic, quan un individu va aparèixer mort amb explosius a la motxilla després de presumptament cala foc a casa seva després d'una hipotètica disputa familiar. Els fets van fer que el festival de la cervesa celebrada a la ciutat bàvara romanès tancat fins a les 17:30 per tal d'assegurar-se que no existia cap perill al voltant ni a l'interior de l'Oktoberfest.
