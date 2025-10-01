Cancel·len l’Oktoberfest de Múnic per explosions, un incendi i l’aparició d’un cadàver

Des de primera hora del matí diversos agents de la policia i dels bombers han ocupat el nord de la ciutat de Múnic després que s'hagin produït diverses detonacions. Hi ha hagut un incendi en un habitatge i quan els agents han intervingut, han trobat un cadàver i diversos "explosius i trampes". Com a conseqüència, les autoritats han decidit decretar el tancament del festival de cervesa bavarès Oktoberfest, ja que es troba en una zona pròxima d'on ha succeït els fets.
L'alcalde de la ciutat alemanya, Dieter Reiter, ha justificat el tancament del festival per "una alerta d'explosius verificada". Segons les primeres informacions policials, se sospita que el cadàver trobat podria ser el mateix autor dels explosius que han esclatat a l'interior de l'habitatge cremat. Tanmateix, fonts policials expliquen que l'incendi pot haver estat causat per una disputa familiar.
Durant la inspecció de l'habitatge, els agents han vist explosius i trampes i en aquell moment ha estat quan han alertat a la unitat de desactivació d'explosius. Aquest incident ha despertat la sospita de les autoritats i, actualment, revisen possibles connexions amb altres llocs de Múnic, com Theresienwiese, on se celebra el festival de la cervesa. Tot i això, el portaveu de la policia, Thomas Schelshorn, ha explicat que "no existeix cap perill immediat per a la població", tot i que ha reconegut que la magnitud dels fets està fent treballar els agents per tal de descartar qualsevol amenaça addicional.
Hi haurà ampliació