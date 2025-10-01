La Flotilla entra a la zona d'exclusió marcada per Israel: «Hi ha un risc extrem de seguretat»

La quarantena d'embarcacions que conformen la Global Sumud Flotilla s'han endinsat aquest dimecres a la "zona d'exclusió" d'Israel, que el govern de Benjamin Netanyahu estableix en les 120 milles nàutiques al voltant del país. El govern espanyol ha alertat els integrants que la seva seguretat està en un "risc extrem" i els ha recomanat abandonar l'àrea, alhora que ha retirat el buc de l'exèrcit que els acompanyava per evitar tensions.
Si bé, fonts de la Moncloa han explicat que l'executiu ha comunicat a la Flotilla que el buc de salvament marítim ja es troba en un radi operatiu per fer operacions de rescat si calgués. Aquest vaixell no podrà entrar a la zona d'exclusió per no posar en risc la integritat de la tripulació "i de la mateixa Flotilla". Davant d'aquest escenari, el govern recomana "encaridament" als activistes que no s'endinsin en la zona d'exclusió.
"La missió de la flotilla és encomiable i legítima, però les vides dels seus integrants han d'estar per sobre", afirmen les mateixes fonts de la Moncloa, hores després que el govern italià hagi retirat el buc de salvament que havia enviat a donar suport a la missió humanitària. L'executiu italià ha ofert als activistes la possibilitat de traslladar-los a terra, una proposta que han qualificat de "sabotatge".
Alerta per una possible intercepció imminent
"Diversos vaixells no identificats s'han apropat a algunes embarcacions de la flotilla, algunes de les quals tenien els llums apagats", ha alertat la Flotilla a través del seu canal de Telegram, alhora que ha detallat que els participants han activat els protocols de seguretat en previsió d'una possible intercepció. Al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i activista a la Flotilla Ada Colau ha explicat a Catalunya Ràdio que han albirat diversos drons i un submarí de l'exèrcit israelià els ha rodejat una estona abans de tornar a marxar.
Amb tot, l'eurodiputada francopalestina de França Insubmisa Rima Hassan, que participa en la missió, ha afirmat a través del seu compte d'X que "la intercepció tindrà lloc molt probablement aquest matí". Sigui com sigui, la missió continua avançant cap a Gaza amb l'objectiu de trencar el bloqueig humanitari sota les amenaces del govern israelià, que ha manifestat en reiterades ocasions que no permetrà que entrin a la zona d'exclusió.