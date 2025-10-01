Tancament de govern als Estats Units per la falta d'acord pels pressupostos al Senat

Els Estats Units han entrat aquest dimecres a la matinada en un tancament del govern. La falta d'entesa entre demòcrates i republicans al senat per aprovar un nou pressupost al Senat obliga el país a entrar en aquest escenari provisional, que, de moment, fa entrar la majoria dels treballadors federals en suspensió de feina temporal. Ara bé, Trump ja ha avisat que la seva Administració podria acomiadar permanentment "molts" treballadors públics.
Aquesta mesura se sortiria de la línia d'acció habitual, en què el Govern federal sol suspendre temporalment els treballadors durant un tancament i després els paga els salaris pendents quan acaba l'impàs. De moment, els treballadors considerats essencials, com les tropes militars, els hospitals o la policia, continuaran treballant sense sou, mentre que 750.000 funcionaris no essencials seran suspesos de feina temporalment. Les agències federals tancaran o treballaran en serveis mínims.
Un tancament de govern als Estats Units es produeix quan el Senat no aprova a temps les lleis de despesa necessàries per finançar les agències i programes federals. En conseqüència, el govern federal ha de suspendre parcialment o totalment les seves activitats fins que s’aprovi un nou pressupost o una resolució temporal. En el cas actual, l'última votació s'ha saldat amb 55 vots a favor i 45 en contra d'una llei de finançament provisional que requeria que els republicans arribessin al mínim necessari de 60, després de rebutjar minuts abans una altra proposta demòcrata.
Bona part del debat ha girat al voltant de l'atenció sanitària, i en aquest aspecte els senadors demòcrates han exigit la renovació dels subsidis per a les primes de les assegurances de salut recollides al programa Obamacare -nom amb què es coneix la Llei de Cuidau-vos de Salut a Baix Preu, promulgada el 2010 durant el mandat de Barack Obama-. Així mateix, els demòcrates han intentat revertir les retallades de Medicaid incloses a la reforma fiscal de Trump aprovada a principis d'any.
L'imminent tancament de govern serà el 14è de la història dels Estats Units i el primer des del 2019, quan el finançament del govern es va interrompre durant cinc setmanes, incloent-hi l'Any Nou, durant el primer mandat de Trump. Va ser el tancament més llarg de la història del país. Per l'actual, Washington ha advertit que "no està clar quant de temps mantindran els demòcrates la seva postura insostenible, cosa que fa difícil predir la durada del tancament". Tot i això, l'Administració ha instat els empleats a "presentar-se a treballar en el pròxim torn per dur a terme les activitats de tancament ordenat".
Finalment, el Govern nord-americà ha afirmat que emetrà un altre memoràndum "indicant que les funcions governamentals s'han de reprendre una vegada que el president hagi signat una llei que prevegi les assignacions pressupostàries", i ha instat les agències a donar seguiment a la situació, abans d'agrair "la cooperació i el treball".