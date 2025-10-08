Brussel·les expedienta Espanya per multar les aerolínies que cobren l'equipatge de mà

La Comissió Europea ha anunciat que obre un expedient a Espanya per haver multat les aerolínies de baix cost que cobren l'equipatge de mà als avions o reservar seients contigus de persones dependents. Segons l'executiu comunitari, la llei espanyola impedeix a les companyies cobrar per l'equipatge de mà de qualsevol mida, restringint d'aquesta forma la "llibertat de preus" i la "diferenciació de serveis".
En aquest sentit, considera que la sanció de 179 milions d'euros imposada a cinc aerolínies de baix cost -Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian i Volotea- també contravé la llei comunitària. Amb l'obertura d'aquest expedient, Brussel·les dona dos mesos a l'Estat perquè modifiqui la legislació o presenti al·legacions a la carta de la Comissió si vol evitar que el cas s'elevi fins als tribunals europeus.
Per altra banda, fins a mitjans d'estiu, la Generalitat va sancionar set companyies aèries amb un import global de prop de 500.000 euros per "pràctiques comercials deslleials" com el cobrament de l'equipatge de mà en vols domèstics o la imposició de clàusules abusives.
Xoc de lleis
"En el cas de l'equipatge de mà és evident que tenim un conflicte", va reconèixer el director de l'Agència Catalana del Consum, Isidor García, en declaracions a l'ACN. "Les companyies aèries han decidit fer força conjuntament davant la UE per tenir dret a cobrar-lo. Però nosaltres som prudents i fem complir la llei", ha continuat García, que ha recordat que des dels anys 60, Espanya té una llei -avalada pel Tribunal de Justícia de la UE- que nega la possibilitat de fer pagar per l'equipatge de mà en vols domèstics o estatals. "I no dubtem a aplicar-la, i val la pena que la gent ho sàpiga", va recalcar en una entrevista el mes de juliol el director de l'ACC.