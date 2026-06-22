De la Espriella guanya per la mínima i l'extrema dreta governarà a Colòmbia

Abelardo de l'Espriella ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials de Colòmbia amb el 49,66% dels vots, per davant del candidat d'esquerres, l'oficialista Iván Cepeda, s'hi ha quedat molt a prop després d'aconseguir el 48,70% dels suports. Així, l'extrema dreta governarà al país llatinoamericà i el president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat un dels primers a celebrar-ho i felicitar de l'Espriella amb un missatge a les xarxes socials.
El candidat d'ultradreta i el seu company de fórmula, José Manuel Restrepo, han obtingut 12.959.542 vots, mentre que Cepeda i Aida Quilcue han aconseguit 12.708.712 suports, una vegada revisades 122.017 de les 122.020 taules habilitades. D'aquesta manera, l'opció del moviment Defensors de la Pàtria ha derrotat amb 250.830 vots de diferència Cepeda, que ha comptat amb el suport del president sortint, Gustavo Petro.
Ja a la primera volta electoral, celebrada el 31 de maig passat, de l'Espriella es va consagrar com el candidat més votat, aconseguint un 43,74% de vots davant el 40,9% de Cepeda. Per la seva banda, abans de finalitzar el preconteig, De l'Espriella ha afirmat que "comença una nova etapa" per al país sud-americà, "gràcies als gairebé 13 milions de colombians" que han confiat en el seu moviment.
"La pàtria miracle serà una realitat gràcies a gairebé 13 milions de colombians que van confiar en "El Tigre", terme amb el qual s'ha presentat a si mateix al llarg de tota la campanya. Així ho ha celebrat en un vídeo publicat a les xarxes socials, que han tingut un paper central a la seva campanya. De fet, la seva primera reacció als resultats ha estat en una retransmissió en directe per internet.