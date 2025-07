Diversos morts en una onada de terratrèmols que sacsegen Guatemala

Com a mínim sis persones han mort i diverses estan desaparegudes aquest dimarts 8 de juliol a Guatemala com a conseqüència d'una onada de terratrèmols que estan saccejant el país centreamericà. Des de les 15 h (23 h hora catalana) s'han registrat més de 40 sismes de magnituds que van dels 3.2 als 5.6 graus a l'escala de Richter, segons el revei sismològic de Guatemala.

Les autoritats del país centreamericà han activat l'alerta taronja a tres departaments (Guatemala, Esquintla i Sacatepéquez), - situats a la zona central- i han demanat a la població que es quedi a casa i es mantingui informada. És per això que a primera hora de la tarda es van suspendre les classes i es va demanar a tots els treballadors no essencials tornar a casa. El Govern també ha permès el teletreball per als funcionaris públics no essencials; a més, diversos museus i hospitals van suspendre les seves consultes externes com a mesura preventiva.

Com a conseqüència dels sismes diverses carreteres han quedat completament tallades per desprendiments de roques o esquerdes a les vies. També han col·lapsat alguns murs de cases o edificis, per això molts habitants han decidit passar la nit al carrer per por de les rèpliques.

També s'han registrat talls locals d’electricitat i fallades en serveis de telefonia i internet a les zones més colpejades. No obstant això, l’aeroport de La Aurora i els ports marítims operen amb normalitat després d’inspeccions de seguretat.

Pronòstic i recomanacions

Els experts alerten que la seqüència de rèpliques podria allargar-se dies o setmanes esperant que “disminueixin de manera gradual”. Les autoritats recomanen tenir a mà una “motxilla de 72 h” amb elements bàsics i seguir les comunicacions oficials del Conred i l’Insivumeh.

Per què hi ha tants terratrèmols a Guatemala?

L'activitat sísmica a Guatemala no és un fet excepcional. Els habitants d'aquest país centreamericà estan acostumats a sentir i patir sismes amb certa freqüència perquè el país es troba en una regió considerada d'alta activitat sísmica, per la seva ubicació entre plaques tectòniques.

De fet, els experts del Servei Sismològic (Insivumeh) confirmen que es tracta d’un cicle de rèpliques després d'un primer terratrèmol i apunten que podria prolongar‑se en els pròxims dies. Les autoritats també han confirmat que els moviments tenen origen tectònic —descartant activitat volcànica— i s’atribueixen a l’activació de la falla de Jalpatagua, amb epicentres centrats a Escuintla i Sacatepéquez.

No obstant això, cal destacar que Guatemala forma part de l'arc volcànic centreamericà i només en aquest país hi ha aproximadament 228 volcans dels quals vuit estan actius però quatre són els que registren més activitat. Aquests són el volcà de Foc -que erupciona de manera força constant-, el volcà Pacaya, el Santiaguito i el Tacaná. D'aquests els dos que es troben a tocar de les zones on s'estan registrant els sismes són el de foc i el de Pacaya.

1976, el gran terratrèmol

Si hi ha una data gravada a la memòria dels guatemalencs és el 4 de febrer del 1976 quan un terratrèmol de magnitud 7.6 va provocar efectes devastadors: unes 23.000 persones van morir, 76.000 van resultar ferides i en total hi va haver més d'un milió de damnificats.

És per això que els terratrèmols d'aquest dimarts i dimecres a la matinada que s'estan vivint a la zona central del país estan removent la memòria d'aquells que ho van viure en primera persona.