Internacional

Apunyalament múltiple en un tren al Regne Unit: deu ferits i dos detinguts

L'incident commociona a les autoritats britàniques i la policia antiterrorista col·labora en la investigació dels fets

  • Policia del Regne Unit en una imatge d'arxiu -

Publicat el 02 de novembre de 2025 a les 08:41
Actualitzat el 02 de novembre de 2025 a les 09:03

La policia britànica ha informat d'un apunyalament múltiple durant la vesprada de dissabte en un tren de l'estació de Huntingdon, a la ciutat de Cambridgeshire, a l'est d'Anglaterra. Els fets han provocat deu persones ferides, les quals han estat hospitalitzades, entre aquestes n'hi ha nou que mostren "lesions que posen en perill la seva vida". Per altra banda, la policia ha detingut dues persones que se'ls ha relacionat amb el succés.

La secretaria d'Interior, Shabana Mahmood, ha estat que ha confirmat la detenció de dos individus i ha demanat a la ciutadania no fer comentaris ni conjectures en l'etapa preliminar actual, en la qual es desconeix la identitat dels detinguts i els motius que els ha portat a cometre les ganivetades.

De manera concreta, els fets han transcorregut vora les 19:40 hores, quan la policia de Cambridgeshire ha rebut el primer avís en el qual s'alertaven que diverses persones havien estat apunyalades en un tren. "Agents armats van acudir al lloc i el tren s'ha aturat a Huntingdon, on s'ha detingut dos homes i diverses persones han estat traslladades a l'hospital", ha informat la policia a través d'un comunicat. Mentre que la BBC ha puntualitzat que la policia ha rebut fins a més de 900 trucades.

En la mateixa direcció, la policia de transport britànica ha informat que "l'atac ha estat declarat incident greu i la policia antiterrorista està col·laborant en la investigació mentre es treballa per esclarir totes les circumstàncies de l'incident". L'alcalde de Cambridgeshire, Paul Bristow, ha explicat a través d'X que ha rebut informes d'"escenes horribles" en el tren de Huntingdon.

El primer ministre britànic, Keir Starmer, també ha reaccionat a través d'X per qualificar l'incident de "terrible": "El terrible incident ocorregut en un tren prop de Huntingdon és molt preocupant. Els meus pensaments estan amb totes les persones afectades i vull donar gràcies als serveis d'emergències per la seva resposta", ha dit Starmer en un tuit.

