L'ONU avala l'autonomia marroquina per al Sàhara i dona l'estocada al Polisario

Quan s’és a punt de complir 50 anys de la mort de Franco i dels Acords de Madrid pels quals Espanya va lliurar el Sàhara al Marroc, la monarquia alauita ha obtingut una gran victòria diplomàtica. El Consell de Seguretat de l’ONU ha aprovat per 11 vots a favor, tres abstencions (entre elles, Rússia i la Xina) i l’absència d’Algèria, que no hi ha assistit en senyal de protesta, una moció dels Estats Units en favor del pla d’autonomia per a l’antiga colònia espanyola.
Són ja més de 120 països els que donen suport al pla, que suposa el rebuig a un referèndum d’autodeterminació, com reclama el Front Polisario, amb el suport d’Algèria. Durant el seu primer mandat, Donald Trump va canviar el que era la línia seguida pels governs nord-americans de demanar un referèndum per avalar l’argumentari de Rabat. Després, el Marroc va obrir relacions amb Israel. També França està alineada amb la monarquia marroquina.
La moció aprovada estableix que l’autonomia suposa “la sortida més viable” al conflicte del Sàhara. El govern de Pedro Sánchez, en la que va ser una de les seves decisions més controvertides, es va posar en la mateixa línia que França. D’aquesta manera, la causa polisària pateix una derrota contundent.
El novembre del 1975, contradint els seus compromisos, Espanya va deixar la població sahariana a la seva sort i va sortir per cames. Franco agonitzava i el seu govern no es va veure amb coratge per plantar cara a Rabat, que havia llançat la Marxa Verda contra la frontera sahariana, una gran mobilització auspiciada pel règim de Hassan II que va aconseguir espantar Madrid. Des d’aleshores, el Front Polisario ha combatut contra un enemic més poderós. Avui ha rebut una estocada que ja es veurà si és definitiva.