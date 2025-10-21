El funicular accidentat a Lisboa no complia la normativa i destapen revisions de manteniment falses

El cable que unia les dues cabines del funicular que va descarrilar el passat 3 de setembre a Lisboa no complia la normativa que certifica el transport de persones. Així ho apunta l'informe preliminar de l'Oficina de Prevenció i Investigació d'Accidents Aeris i Ferroviaris de Portugal (GPIAAF), que afegeix que les tasques de manteniment corresponents tampoc s'haurien efectuat aquell dia per part de la companyia encarregada. L'accident va provocar la mort de 16 persones i el funicular ha quedat, de moment, inoperatiu.
"El cable instal·lat no complia les especificacions" de la companyia Carris -l'empresa que opera el funicular- ni està "certificat l'ús de les instal·lacions per al transport de passatgers", especifica l'informe. "No era adequat [el cable] per a ser instal·lat amb baules giratòries en els seus extrems" -com ho és el sistema actual d'aquest funicular.
En aquest sentit, la investigació també ha detectat errors en el procés d'adquisició dels cables per part de Carris, així com en els mecanismes de control intern de la companyia dels funiculars. En l'informe, la GPIAAF assegura que els cables "incomplien reiteradament les especificacions i restriccions d'ús" i que els mecanismes de control van ser "insuficients o inadequats per a prevenir aquestes fallades".
Tot i això, l'escrit també assenyala que en casos anteriors ja s'havia utilitzat aquest tipus de cable i que no s'havia produït cap incident. Concretament, el cable actual feia 337 dies que s'havia instal·lat i un "idèntic" va estar en funcionament durant 601 dies a l'Elevador de la Glòria i 606 a l'Elevador de Lavra. Per això, no es pot afirmar que l'ús d'aquest tipus de cable va provocar el trencament i que hi podrien haver intervingut altres factors.
Revisions falses
Respecte als treballs de revisió, l'informe exposa que "hi ha dades que les tasques de manteniment registrades i completades no es corresponen amb les tasques realment dutes a terme". Hi ha proves que apunten que les inspeccions previstes per al dia de l'accident "no es van fer en l'horari indicat a la fulla de registre corresponent".
En la mateixa línia, també les "tasques crítiques per a la seguretat" s'haurien executat "de forma no estandarditzada, amb paràmetres d'execució i validació dispars".