Error en l'accident de funicular a Lisboa: donen per mort un home que està viu

Un error de les autoritats que, per fortuna, ha acabat en una mena de miracle. Un dels morts en el tràgic accident de funicular a Lisboa realment estava viu, motiu pel qual el nombre de víctimes va baixar per sorpresa de 17 a 16. Es tracta d'un home alemany que, malgrat que es trobava entre la llista de víctimes, realment estava viu i ingressat en un hospital de la capital portuguesa, segons avança la CNN Portugal.
En el moment dels fets, es va rescatar d'entre les runes un nen de tres anys que plorava i que demanava pel pare, però que es trobava sol. Un treballador dels serveis d'emergències va donar el menor a un conductor de tuk-tuk -molt habituals entre el turisme a Lisboa- que s'havia apropat al lloc de l'accident. La mare està ingressada a l'hospital, en estat crític però estable, mentre que el pare es trobava a la llista dels morts.
Davant la tragèdia, la família es va desplaçar des de la ciutat alemanya d'Hamburg fins a la capital portuguesa per identificar el cadàver a l'Institut Mèdic Forense, però no el van trobar entre les víctimes. Va ser llavors quan van mostrar una fotografia de l'home de 46 anys a un agent de la policia, que els va acompanyar a un hospital on hi havia ingressada una persona sense identificar.
Per alegria de tota la família, quan van arribar a l'Hospital São José de Lisboa van veure que el pacient ingressat era el seu familiar inicialment donat per mort. Després de conèixer-se l'error, la policia judicial ha emès un comunicat en què ha rectificat la xifra de morts, tot admetent l'equivocació. Tot un malson que, a l'espera que els dos pares es puguin recuperar, apunta a un final relativament feliç.
16 morts de vuit nacionalitats
La Policia Judicial de Portugal ha confirmat aquest divendres la llista de nacionalitats de les 16 víctimes mortals de l'accident del funicular de Glòria a Lisboa, entre les quals hi ha persones de vuit països. El sinistre es va cobrar la vida de cinc persones portugueses, tres del Regne Unit, dues de Corea del Sud, dues del Canadà, una de Suïssa, una d'Ucraïna, una dels Estats Units i una de França, segons consta en un comunicat.
De moment es coneixen pocs motius sobre l'accident. Ara bé, les primeres investigacions treballen amb la hipòtesi del trencament d'un dels dos cables de seguretat del funicular. Cal recordar que es tracta d'un ascensor molt turístic que connecta el centre de Lisboa amb el Barri Alt.