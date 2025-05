El govern de Romania denuncia «interferència russa» en les eleccions presidencials

El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors de Romania, Andrei Tarnea, ha denunciat "indicis d'interferència russa" en les eleccions presidencials d'aquest diumenge. En un missatge a X, el diplomat ha assegurat que hi ha hagut "una campanya viral de notícies falses a Telegram i altres plataformes" amb l'objectiu "d'influir" sobre el procés electoral. Els comicis presidencials ja es van anul·lar el desembre de 2024 per part del Tribunal Constitucional en detectar una campanya de manipulació i desinformació a gran escala presumptament orquestrada per Rússia. La votació d'aquest diumenge és la segona volta de la repetició electoral després de la primera volta de fa 15 dies.