El Papa revela per què ha triat el nom de Lleó XIV

Dijous passat vam saber que el cardenal estatunidenc Robert Prevost assumia el rol de cap de l'Església catòlica amb el nom de Lleó XIV. Aquest dissabte, en una reunió privada amb els cardenals, el Pontífex ha explicat els motius que el van portar a escollir el nom. Segons ha detallat, té a veure amb els reptes que té l'Església actualment: afrontar els desafiaments d'"una altra revolució industrial" i del desenvolupament de la intel·ligència artificial.

"Al sentir-me cridat a prosseguir aquest camí, vaig pensar prendre el nom de Lleó XIV. Hi ha diverses raons, però la principal és perquè el papa Lleó XIII, amb la històrica Encíclica Rerum novarum, va afrontar la qüestió social en el context de la primera gran revolució industrial i avui l'Església ofereix a tots, el seu patrimoni de doctrina social per respondre a una altra revolució, desafiaments en la defensa de la dignitat humana, de la justícia i el treball", ha indicat Lleó XIV, en el discurs davant els cardenals, publicat per l'Oficina de Premsa de la Santa Seu.

A més, ha convidat els cardenals a "renovar junts" la seva "plena adhesió" a "la via que des de ja fa decennis l'Església universal està recorrent després de les empremtes del Concili Vaticà II", el contingut de la qual "el papa Francesc ha recordat i actualitzat magistralment" en l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium.

Sobre aquesta exhortació, Lleó XIV ha destacat com a "notes fonamentals", el "retorn al primat de Crist a l'anunci, la conversió missionera de tota la comunitat cristiana, el creixement en la col·legialitat i en sinodalitat, l'atenció al sens fidei", especialment en les seves formes més pròpies i inclusives, com la pietat popular i la pietat popular; valent i confiat amb el món contemporani en els diferents components i realitats”.

El nou Pontífex s'ha dirigit als cardenals com els "més estrets col·laboradors" i ha precisat que això li serveix "de consol en acceptar un jou que clarament supera" les seves "forces". "La seva presència em recorda que el Senyor, que m'ha confiat aquesta missió, no em deixa només amb la càrrega d'aquesta responsabilitat. Abans de res, sé que compto sempre, sempre, amb el seu auxili", ha subratllat.

Finalment, ha fet seu i ha proposat als cardenals el desig que sant Pau VI, el 1963, va expressar a l'inici del seu ministeri petri: "Que sobre el món sencer passi una gran flama de fe i d'amor que il·lumini tots els homes de bona voluntat, aplanant els camins de la col·laboració recíproca i que atregui la força de la humanitat, Déu, sense l'ajuda del qual res val ni res és sant".