El president de l'Iran dona per finalitzada la guerra amb Israel

El president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha comunicat en un missatge a la nació la "fi de la guerra" amb Israel, hores després de l'entrada en vigor d'un alto el foc anunciat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i que el mandatari iranià considera fruit de la "valenta resistència" de la república islàmica. És la confirmació de l'aturada de les hostilitats després que diversos atacs creuats hagin posat en risc l'entesa aquest diumenge.

Tant l'Iran com Israel han celebrat les seves respectives "victòries" a la guerra i, mentre els hebreus han assegurat que han acabat amb el programa nuclear iranià, aquests han defensat que l'ofensiva israeliana ha fracassat. Sigui com sigui, la nit d'aquest dimarts ha estat la primera sense atacs des que va començar el conflicte bèl·lic.

El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha traslladat al cap del Pentàgon, Pete Hegseth, que respectaran l'alto el foc "sempre que l'altra part també ho faci" per contenir la ira de Trump pels bombardejos d'aquest diumenge, quan ja havia entrat en vigor. Al seu torn, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha agraït a l'inquilí de la Casa Blanca "l'amistat" i el "treball conjunt". Amb tot, els Estats Units han reobert l'ambaixada a Jerusalem.

Per la seva banda, Pezeshkian ha assegurat que el conflicte va venir "imposat" per Israel, a qui ha acusat de llançar "atacs terroristes" amb excuses "falses" que contravenien els esforços diplomàtics iniciats per les autoritats iranianes per resoldre possibles "malentesos", en al·lusió al potencial desenvolupament d'una bomba atòmica. Tot i que ha reconegut que els atacs han provocat a l'Iran danys i pèrdues de vides, considera "històric" el "càstig" infligit a Israel, un "enemic" que "ha fracassat una vegada i una altra".

El president de l'Iran ha afirmat que l'operació israeliana ha acabat evidenciant l'elevat cost de qualsevol "aventura" contra el seu país i ha volgut llançar un missatge a tots els veïns de la regió: Teheran és partidari de la "coexistència" i l'"estabilitat" i els seus esforços sempre estaran "al servei de la pau i l'amistat entre els germans". De fet, Pezeshkian ha mantingut aquest dimarts una intensa ronda de contactes amb líders dels països de l'Orient Mitjà, als quals ha traslladat que el compromís de respectar l'alto el foc sempre que Israel no violi la treva.

Èxit de l'operació dels Estats Units contra les instal·lacions nuclears a l'Iran?

Mentre Israel i l'Iran confirmaven l'alto el foc i es mostraven disposats a posar fi a la guerra, diversos mitjans dels Estats Units han tingut accés a informes dels serveis d'intel·ligència que apunten que els atacs nord-americans a les instal·lacions de l'Iran no han destruït el programa nuclear, sinó que l'han "endarrerit uns mesos". Trump ha titllat aquesta informació de "falsa" i ha reiterat que l'ofensiva ha estat un "èxit rotund" i que l'Iran no tindrà mai més un programa nuclear.