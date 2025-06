El testimoni de l'únic supervivent de l'avió estavellat a l'Índia: «No em puc creure com vaig sortir viu»

L'endemà del tràgic accident de l'avió que es va estavellar a l'Índia, s'ha confirmat que tan sols hi ha un supervivent. La companyia ha confirmat que viatjaven 230 passatgers --169 indis, 53 britànics, set portuguesos i un canadenc--, a més de dotze tripulants. A banda, van morir cinc persones que eren a terra per l'impacte de l'avió i una cinquantena van quedar ferides. Ara bé, miraculosament, un dels passatgers va sobreviure, i des de l'hospital ha compartit la seva història.

Vishwash Kumar Ramesh, ciutadà britànic, recorda el moment previ a l'impacte. "Per un moment vaig sentir que jo també moriria, però quan vaig obrir els ulls i vaig mirar al meu voltant, em vaig adonar que era viu. Encara no puc creure com vaig sobreviure", ha relatat a la cadena índia de televisió DD News.

Quan va obrir els ulls es va trobar amb una situació terrible al seu voltant. "Vaig veure morir gent davant dels meus ulls. A les hostesses i a dues persones que vaig veure a prop meu. Vaig sortir d'entre la runa". Ramesh ha explicat que va descordar-se el cinturó, i empenyent amb el peu una obertura al buc va sortir "arrossegant-se per terra".

Immediatament després de sortir pel seu propi peu de l'avió defenestrat va ser traslladat a l'hospital. Allà segueix en observació, amb varies ferides, tot i que cap revesteix de gravetat i ja està fora de perill. Kumar Ramesh estava assegut al 11A, un seient especial perquè a l'estar situat a la sortida d'emergència de l'avió, no té finestra. Però els experts no consideren que per això tingués més possibilitats de sobreviure i ho continuen considerant un miracle.

Desconeixença del motiu de l'accident

A l'espera d'una explicació oficial i de trobar una segona caixa negra, algunes hipòtesis apunten que es podria haver produït una fallada en algun dels motors a causa de l'impacte amb una au, o que un dels alerons de les ales de l'avió no estiguessin col·locats a la posició correcta durant l'enlairament.

Tata Group, l'empresa matriu d'Air India, ha informat que indemnitzarà amb deu milions de rupies (100.900 euros) les famílies de cadascun dels morts al sinistre. Així mateix, també es farà càrrec de les despeses mèdiques dels ferits i de la reconstrucció de la facultat de medicina on va quedar incrustat part de l'aparell.