El Tribunal d'Apel·lacions restableix els aranzels mentre es dirimeix el litigi

Nou gir de guió en la trama aranzelària de Donald Trump. Unes hores després de la notícia que els aranzels eren declarats il·legals pel Tribunal de Comerç Internacional dels Estats Units, el Tribunal d'Apel·lacions dels Estats Units que ha decidit mantenir-los fins que es resolgui la demanda que ha interposat la Casa Blanca.

Quan es van assabentar de la il·legalització dels aranzels, des de la Casa Blanca van presentar un recurs al Tribunal d'Apel·lacions. L'ordre d'aquest tribunal no ha proporcionat cap opinió o raonament, però ha deixat termini fins al 9 de juny perquè les parts puguin presentar al·legacions.

La sentència, per tant, deixa enlaire la legalitat dels aranzels de manera cautelar mentre examina el cas. Un alleujament per a Donald Trump. El tribunal federal considera que la Casa Blanca va excedir la seva autoritat legal quan va ordenar les barreres comercials, ja que ho va fer amb un mecanisme d'emergència per esquivar el congrés, però no existia un motiu que ho justifiqués.