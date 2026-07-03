Els Bombers conclouen la seva missió pel doble terratrèmol a Veneçuela

L'expedició dels Bombers de la Generalitat tornaran a Catalunya aquest cap de setmana un cop finalitzada la seva missió pel doble terratrèmol a Veneçuela, en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. Aquest dijous, els especialistes del Grup d'Estructures Col·lapsades dels Bombers, que s'han dividit en dos grups de treball, continuaven avaluant diverses infraestructures i edificacions crítiques. Un cop finalitzades aquestes tasques, tenien previst iniciar la tornada a Catalunya i la previsió és que arribin dissabte al matí a Madrid, des d'on retornaran al complex central dels Bombers a Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès.\r\n\r\nUn dels grups que hi ha actuat, integrat per quatre efectius, ha estat analitzant l'afectació de diversos ponts de la zona, dels quals cal determinar la seva viabilitat amb l'objectiu de restablir-ne, si s'escau, la mobilitat. L'altre grup, integrat per 9 bombers, s'ha desplaçat a l'Hospital Eudoro González, a Carayaca (la Guaira), on també han avaluat danys estructurals. També a la Guaira, al barri la Souplette, han fet avaluacions estructurals d'habitatges per determinar si els veïns d'aquestes edificacions podran tornar als seus habitatges o si alguns dels edificis hauran de ser evacuats pel seu risc estructural. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nQuè explica el doble terratrèmol de Veneçuela sobre futurs grans sismes? Neus Climent\r\n\r\n