Els Estats Units executen dos condemnats a mort en un escamot d'afusellament per primera vegada en 15 anys

Un pres condemnat a mort als Estats Units ha estat executat aquest divendres per un gran escamot d'afusellament a l'estat de Carolina del Sud. Es tracta de la segona execució per aquesta via en qüestió de setmanes després de 15 anys sense casos.

La primera d'aquestes execucions es va dur a terme el 7 de març passat al mateix estat de Carolina del Sud, tractant-se del primer ajusticiament per afusellament en més d'una dècada. En ambdós casos, han estat els mateixos presos qui han triat aquest mètode davant d'altres opcions permeses al país, com l'execució amb gas nitrogen o la injecció letal.

El darrer executat, relata el South Carolina Daily Gazette, va cometre una sèrie de delictes violents el 2004. En el seu historial figuren el robatori d'un cotxe a Virgínia amb 21 anys, i el tret mortal a un empleat d'una botiga de Carolina del Nord que li va demanar la seva identificació quan volia comprar cervesa, el cadàver del qual va cremar per amagar-lo.