La hipòtesi sobre l'accident d'helicòpter a Nova York en què va morir una família catalana

L'accident d’helicòpter d'ahir a Nova York en què van morir sis persones —una família catalana i el pilot— continua envoltat d'interrogants. Les causes del sinistre estan sent investigades tant per l'Administració Federal d'Aviació (FAA) com per la Junta Nacional de Seguretat del Transport (NTSB).

L’helicòpter es va enlairar d’un heliport del centre de la ciutat cap a les tres de la tarda i el vol va durar menys de divuit minuts. Les dades de radar indiquen que va volar en direcció nord seguint l’horitzó de Manhattan i, posteriorment, va girar cap al sud en direcció a l’Estàtua de la Llibertat.

Diversos vídeos enregistrats per testimonis mostren com quan la cabina de l’helicòpter cau amb violència a l’aigua ja no conservava ni el rotor principal ni el de cua, els dos elements essencials per mantenir la nau en vol i permetre un aterratge segur.

En cas de fallada del motor o motors, un helicòpter pot aterrar sense desplomar-se gràcies a l'autorotació: el flux d’aire fa girar el rotor principal, cosa que permet un descens controlat. No obstant això, si es perden tant el rotor principal com el de cua, la cabina esdevé ingovernable i es precipita amb força.

El gran interrogant d’aquesta tragèdia és què va provocar que els rotors es desenganxessin de la cabina. Algunes hipòtesis apunten que el pal de cua hauria pogut colpejar les pales del rotor principal. L’helicòpter accidentat tenia un sistema de rotor semirígid amb dues pales, que funciona mitjançant una frontissa que es mou per generar sustentació.

En determinades maniobres amb poca gravetat —com quan l’helicòpter fa un gir brusc o cau en picat—, pot passar que la cua s’aixequi més del compte i acabi xocant amb les pales. Aquest impacte podria haver trencat el pal i explicaria per què l’helicòpter es va desintegrar, tal com mostren els vídeos dels testimonis.