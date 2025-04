Què és la «nou de Jesús», clau en la investigació de l'accident d'helicòpter a Nova York

L'Administració Federal d'Aviació (FAA), la Junta Nacional de Seguretat en el Transport dels Estats Units (NTSB, per les sigles en anglès) i l'FBI investiguen les causes de l'accident d'helicòpter a Nova York de divendres passat en què van morir els cinc membres d'una família catalana. Les autoritats no han volgut compartir les hipòtesis amb què treballen, però els diversos vídeos dels fets mostren com l'aeronau cau a pes mort pel despreniment de l'hèlix. En aquest sentit, els experts apunten a la fallida d'una peça concreta.

És l'anomenada "nou de Jesús", el rotor principal que fa girar l'hèlix i la uneix a la resta de l'helicòpter. L'analista d'aviació Julian Bray ha explicat a The Sun que el fet que les pales de l'hèlix sortissin disparades fa pensar en aquesta hipòtesi i ha detallat que existeix un procediment de manteniment d'aquesta peça que s'anomena "el cargol de Jesús" i es fa de manera periòdica.

Però, per què es fan aquestes referències a Jesús? L'origen està a la guerra del Vietnam, quan els militars estatunidencs deien que, si es trencava aquesta peça, només quedava resar. Ara, caldrà confirmar que ha estat el rotor principal de l'hèlix el que ha provocat el sinistre mortal, mentre les autoritats mantenen el secretisme.