Trump assegura que han rescatat el segon pilot d'un dels caces abatuts, però l'Iran ho nega

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que han rescatat el segon aviador desaparegut després que l'Iran abatés els caces F-15 i A-10. "L'hem recuperat!", ha dit Trump. Concretament, aquest divendres l'Iran va abatre dos avions de caça de l'exèrcit nord-americà, un dels quals al sud del país i l'altre a tocar de l'estret d'Ormuz. El primer pilot, el de l'F-15, va ser rescatat amb vida el mateix divendres.
"El nostre exèrcit ha dut a terme una de les operacions de recerca i rescat més audaces de la història dels Estats Units. Estic encantat d'anunciar que el nostre oficial, un coronel molt respectat, està sa i estalvi", ha escrit el president nord-americà en un primer moment. Trump també ha destacat el fet que s'hagi pogut efectuar aquesta missió "sense cap nord-americà mort ni ferit" que, segons assegura, "demostra l'aclaparadora superioritat aèria sobre els cels de l'Iran".
Unes hores més tard d'aquestes paraules, però, l'Iran ha assegurat haver frustrat l'intent dels Estats Units. "Les aeronaus invasores de l'enemic al sud d'Esfahan, inclosos dos helicòpters Black Hawk i un avió de transport militar C-130, han estat abatudes i l'intent de rescatar el pilot ha fracassat". Aquestes han estat les declaracions del coronel Ebrahim Zolfagari, el portaveu de la Caserna General Central Jatam al-Anbiya.
Després, Trump ha reiterat que han rescatat el soldat, i que està "greument ferit i molt valent". Segons el mandatari nord-americà, l'exèrcit iranià només "s'estava acostant" a localitzar el pilot desaparegut a l'Iran.
Trump llança un ultimàtum de 48 hores a l'Iran
Aquest dissabte al vespre (hora catalana), Trump va llançar un ultimàtum de 48 hores a l'Iran. "Recorden quan vaig donar a l'Iran deu dies per arribar a un acord o perquè obri l'estret d'Ormuz? El temps s'acaba: 48 hores abans que l'infern cagui sobre ells. Glòria a Déu", va assenyalar el mandatari a través de la seva xarxa social Truth Social.
El passat 22 de març, Trump ja va amenaçar l'Iran amb "atacar i destruir completament" les seves plantes elèctriques si l'estret d'Ormuz no es reobria "totalment i sense amenaces" en 48 hores. Un ultimàtum que ha anat ajornant fins al 6 d'abril.