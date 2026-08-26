Els EUA suspenen temporalment les cites per demanar visats a tot el món

El govern dels EUA ha suspès temporalment totes les cites per sol·licitar visats en ambaixades i consolats de tot el món. Un portaveu del departament d'Estat ha indicat que els han aturat perquè s'ha posat en marxa un programa de formació a escala mundial obligatori per a tot el personal consular. L'objectiu és endurir els criteris de filtratge per assegurar que es descartin aquells sol·licitants que puguin dependre d'ajudes públiques en un futur.
La suspensió temporal afecta principalment als visats d'immigrants. Segons ha avançat el Financial Times, els sol·licitants que tenien programada una cita estan rebent notificacions indicant que s'han cancel·lat. El govern de Donald Trump ha informat que es tornaran a programar més endavant. La mesura no afecta, però, els països que estan acollits al programa d'exempció de visat per a viatges turístics, entre els quals hi ha Espanya o Andorra.
En paral·lel, l'administració de Trump està enllestint un pla per retirar els visats a tots aquells que, després d'entrar als Estats Units, hagin demanat asil polític. El portaveu del Departament d'Estat, Tommy Piggott, ha exposat que s'estan coordinant amb el Departament de Seguretat Nacional "per a identificar i revocar els visats d'aquells que al·leguen ser visitants temporals, però que després han sol·licitat asil per quedar-se aquí de manera permanent". Per a Piggott, aquests casos "són un frau" i, per tant, es podran revocar. "El visat nord-americà és un privilegi i no un dret", ha remarcat.
El govern dels EUA va intentar suspendre les sol·licituds de visats de 75 països en concret, però una jutgessa federal de Manhattan va declarar il·legal aquesta llista específica perquè considera que l'executiu no tenia autoritat legal per vetar estats sencers. Per això, el departament d'Estat nord-americà ha decidit aplicar la mesura a totes les ambaixades i consolats de tot el món.