Els governs i el Parlament Europeu no es posen d'acord amb l'equipatge de mà als avions

El Parlament Europeu insisteix que els passatgers aeris han de tenir el dret de pujar a l'avió un article personal, com una motxilla o un ordinador portàtil, i una maleta de mà "sense cost addicional". La comissió de Transports i Turismes de l'Eurocambra ha aprovat aquest dimarts la seva proposta per reforçar els drets dels passatgers després que, a principis de mes, els governs de la Unió Europea acordessin limitar la gratuïtat de l'equipatge de mà a les bosses que van sota els seients de l'avió, donant així via lliure a les aerolínies per cobrar l'equipatge que ha d'anar als compartiments superiors de la cabina.

El text acordat pels estats s'ha de negociar ara amb l'Eurocambra, que adoptarà la seva posició per a la negociació el juliol. La UE té obert el debat sobre la reforma del reglament comunitari sobre drets dels passatgers aeris, pendent des de fa més d'una dècada, quan la Comissió Europea va presentar la seva proposta de reforma, per la manca d'acord entre els 27.

Espanya, en contra de cobrar l'equipatge de mà

A principis de juny, el Consell de la UE -on seuen els estats membres- va donar llum verda a la seva posició de cara a la negociació amb el Parlament Europeu. La proposta de reforma va ser aprovada per majoria qualificada, però va comptar amb els vots en contra d'Espanya, Alemanya, Portugal i Eslovènia, i les abstencions d'Àustria i Estònia.

Entre d'altres, la proposta del Consell de la UE planteja ampliar de les tres les hores actuals a quatre hores el temps mínim de retard d'un vol per poder reclamar una indemnització pels vols de menys de 3.500 quilòmetres i fins a sis hores pels de més distància. A més, també limita la gratuïtat de l'equipatge de mà a les bosses que es col·loquen sota els seients de l'avió, fet que dona via lliure a les aerolínies per cobrar qualsevol altre peça d'equipatge.

Les mides de l'equipatge de mà als avions

Davant del posicionament dels estats membres, en la proposta de la comissió de Transports i Turisme -aprovada per 38 vots a favor, dos en contra i dues abstencions-, els eurodiputats han deixat clar que els passatgers aeris "han de tenir el dret a dur a bord un article personal, com una bossa, una motxilla o un ordinador portàtil, i una petita peça d'equipatge de mà sense cost addicional".

Per a l'article personal, la comissió de l'Eurocambra proposa unes dimensions màximes de 40 x 30 x 15 cm, unes mesures que ja recullen la majoria de les aerolínies. Pel que fa a la maleta de mà, proposen unes dimensions màximes "de 100 cm i 7 kg".

Altres mesures sobre els drets dels passatgers

Entre d'altres, la proposta dels eurodiputats també demana "garantir que els infants menors de 12 anys puguin seure amb el seu acompanyant sense cost addicional". També demanen assegurar que els acompanyants de les persones amb mobilitat reduïda poden viatjar amb elles "sense cost addicional i afegint el dret a indemnització en cas de pèrdua, de danys contra l'equipatge de mobilitat o lesions a l'animal d'assistència".

A més, per "reduir el marge d'interpretació" sobre què constitueix una circumstància extraordinària que permet a les companyies aèries denegar la indemnització, els eurodiputats demanen una llista "definida d'excepcions" que inclogui catàstrofes naturals, guerres, condicions meteorològiques o conflictes laborals "imprevistos", però reclamen excloure "les vagues de personal de les companyies aèries".

L'eurodiputat italià de Socialistes i Demòcrates (S&D) Matteo Ricci, ponent de la posició de l'Eurocambra en la reforma del reglament dels drets dels passatgers, ha fet valdre que la votació d'aquest dimarts "és un pas important". "El Parlament Europeu està adoptant una posició ferma en la defensa dels drets dels ciutadans", ha dit.

La posició del Parlament Europeu sobre la reforma del reglament dels drets dels passatgers es votarà el pròxim ple de l'Eurocambra, que se celebrarà a partir del 7 de juliol. Si els eurodiputats avalen la proposta, podran iniciar les negociacions amb el Consell de la UE perquè la reforma pugui ser adoptada formalment.